В Архангельской области открылась новая сельская школа

Новое здание начальной школы в селе Красноборск рассчитано на 320 учащихся. Его строительство началось в 2016 году. Общая стоимость объекта составила более 350 млн рублей. Введение в строй нового здания позволило сформировать в Красноборске своеобразный учебный городок, который объединил начальную и среднюю школы райцентра.

В новой школе классы выполнены в разных цветовых решениях: персиковых, зелёных, розовых и голубых тонах. Есть два компьютерных класса, актовый зал с костюмерной и гримёрной комнатами. На третьем этаже — читальный зал и библиотека. Медицинский блок оснащён всем необходимым. Кроме того, в новой школе есть целый блок для группы продлённого дня. Он включает в себя две спальни, две большие игровые комнаты и два класса для занятий.

В целях безопасности внутри и снаружи здания установлена система видеонаблюдения. На входе оборудован пропускной пункт, где всегда будет находиться дежурный.

За последние семь лет в регионе открыты 34 детских сада и девять новых школ. В ближайшие два года к ним добавятся ещё пять школ и восемь детских садов.