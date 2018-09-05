В Московской области открылась новая поликлиника

4 сентября в Раменском Московской области открыли поликлинику № 1 Раменской центральной районной больницы.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В учреждении находятся рентгенологическое, педиатрическое, физиотерапевтическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, а также отделения неотложной медицинской помощи и профилактики. Значительная часть оборудования российского производства.

Новая поликлиника — это 5-этажное здание с огромными холлами, с доступной средой для слабовидящих, слабослышащих пациентов, в том числе инвалидов. На первом этаже расположено диагностическое отделение с совершенно новым рентгенологическим оборудованием, работает новый маммограф. Два рентгенологических аппарата: один, низкодозовый, для детского отделения, второй — для взрослых пациентов. Также есть новый флюорограф. Второй этаж полностью педиатрический, с отдельным входом. Третий — терапевтический и консультативно-диагностический. Здесь работают узкие специалисты. На 5-м этаже расположен дневной стационар, которого раньше не было, физиотерапевтическое отделение и лаборатория.

Объект был построен в рамках инвестиционного проекта, оборудование и мебель приобретены за счет средств бюджета Московской области. Инвестиции в проект составили 130 млн рублей.

Пятиэтажная лечебница занимает площадь 7400 м2. Здание снабжено четырьмя лифтами и пандусами для маломобильных групп населения. Детское отделение имеет отдельный вход.

В зоне обслуживания поликлиники находится 60 тыс. человек, в том числе 13,5 тыс. детей.