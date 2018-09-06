Новая судоходная линия «Иокогама-Находка» запущена на терминале «Восточной стивидорной компании»

На терминале ООО «Восточная Стивидорная Компания» начала работу новая судоходная линия Japan Russia Express (JRX) по доставке контейнеров из Японии в Россию. Первая партия контейнеров была доставлена на ВСК 4 сентября 2018 г. Это совместный сервис морских операторов APL и FESCO.

Первое судно линии вместимостью 712 TEU отправилось из японского порта Иокогама 27 августа. На ВСК судно доставило контейнеры с промышленным и медицинским оборудованием и запчастями для автомобилей, забрав для отправки в Японию груз лесоматериалов и металлических сплавов. Оператор судна — компания APL. Второе судно линии оператора FESCO вместимостью 700 TEU вышло по маршруту из порта Иокогама 31 августа.

Ротация портов: Восточный (ВСК) — Владивосток — Иокогама — Симидзу — Нагоя — Кобе — Пусан — Восточный (ВСК). Транзитное время из Иокогамы в Восточный составит 7 дней, во Владивосток — 9 дней, из Кобе в Восточный — 4 дня, во Владивосток — 6 дней. В экспорте транзитное время из российских портов в Иокогаму будет составлять 3 — 5 дней.