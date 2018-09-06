Добавить статью
Транспорт и логистика

В Хакасии запустили первый электробус

  •  © gazeta19.ru

6 сентября по улицам Абакана начал курсировать уникальный общественный транспорт — электробус.

На первоначальном этапе закуплено 5 электробусов. Общая стоимость — около 58 млн рублей, из них по 50% выделено из республиканского и городского бюджетов.

В настоящее время завершается подготовка к выпуску на линию второго троллейбуса-гибрида.

Воспользоваться услугами электробуса горожане и гости столицы смогут через пару дней.

  •  © gazeta19.ru
  •  © gazeta19.ru
  •  © gazeta19.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://r-19.ru/news/politika/61827/

Хакасия, электробус
  • Нет аватара Инженер2015
    06.09.1817:32:50

    что за марка?

    #1067265
    • Human RS Human RS
      06.09.1817:54:46

      На фото же видно — Транс-Альфа, компания созданная на промышленных мощностях бывшего Вологодского механического завода.

      #1067277
  • CryNet CryNet
    06.09.1819:53:26

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2njMkiGLHm0?rel=0&showinfo=0

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/YkBoGPMV09Q?rel=0&showinfo=0

    #1067316
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,