В Хакасии запустили первый электробус

6 сентября по улицам Абакана начал курсировать уникальный общественный транспорт — электробус.

На первоначальном этапе закуплено 5 электробусов. Общая стоимость — около 58 млн рублей, из них по 50% выделено из республиканского и городского бюджетов.

В настоящее время завершается подготовка к выпуску на линию второго троллейбуса-гибрида.

Воспользоваться услугами электробуса горожане и гости столицы смогут через пару дней.