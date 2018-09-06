В Хакасии запустили первый электробус
6 сентября по улицам Абакана начал курсировать уникальный общественный транспорт — электробус.
На первоначальном этапе закуплено 5 электробусов. Общая стоимость — около 58 млн рублей, из них по 50% выделено из республиканского и городского бюджетов.
В настоящее время завершается подготовка к выпуску на линию второго троллейбуса-гибрида.
Воспользоваться услугами электробуса горожане и гости столицы смогут через пару дней.
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- Великоросс
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