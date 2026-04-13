Компания РУСАЛ завершила масштабную модернизацию печей обжига анодов на Саяногорском алюминиевом заводе. Модернизация позволит увеличить производство обожженных анодов, улучшить их качество и повысить эффективность электролиза алюминия. Проект направлен на усиление сырьевой независимости отечественной цветной металлургии.

Модернизацию поэтапно прошли все три печи обжига анодов Саяногорского алюминиевого завода (САЗ), проект стал самым масштабным в новейшей истории САЗа

Инвестиции составили около 16 миллиардов рублей.

При модернизации использованы лучшие и наиболее экологичные доступные технологии, закуплено и установлено новое горелотопочное оборудование, новое оборудования для транспортировки и обработки анодов, модернизированы девять технологических кранов.

«Благодаря модернизации САЗ нарастит ежегодный выпуск анодов с 480 000 до 535 000 тонн. Новейшее оборудование увеличит эффективность анодного производства за счет снижения количества брака. Также мы улучшили качество самих анодов, например, снизили удельное электрическое сопротивление, что способствует лучшему прохождению тока при электролизе», — рассказал Технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Угольный анод и катод обеспечивают прохождение тока в электролизере, под действием которого происходит электролиз глинозема (разложение на алюминий и кислород). Катод устанавливается в подину электролизера и служит 5-7 лет до капитального ремонта последнего. Анод опускается в ванну сверху, срок его службы составляет около месяца: за это время анод «сгорает» (углерод вступает в реакции с кислородом) и подлежит замене. Обжиг — ключевой этап производства угольных обожженных анодов для самой экологичной технологии электролиза, применяемой в промышленных масштабах мировой алюминиевой отраслью. На обожженных анодах работают самые Саяногорский, Хакасский, Богучанский и Тайшетский алюминиевые заводы.

«Расположенные на одной площадке в Саяногорске САЗ и ХАЗ выпускают около 850 000 тонн алюминия в год, это третий крупнейший производитель в России, один из флагманов отрасли. После модернизации печей обжига электродный участок САЗа будет полностью обеспечивать высококачественными обожженными анодами оба завода, а также частично Богучанский завод. Проект модернизации направлен на укрепление сырьевой независимости российской алюминиевой отрасли и технологического суверенитета отечественной промышленности в целом», — отметил Директор Алюминиевого дивизиона РУСАЛа Иван Михин.