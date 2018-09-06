В Москве открыта ж/д платформа «Новохохловская» Курского направления
Железнодорожная платформа «Новохохловская» Курского направления железной дороги открылась для пассажиров.
Станция «Новохохловская» расположена в Нижегородском районе между платформами Калитники и Текстильщики в 5 км от Курского вокзала на Курском направлении Московской железной дороги.По крытому стеклянному перехожу пассажиры смогут перейти с Курского направления МЖД на МЦК, а также на другие виды общественного городского транспорта.
Ввод в эксплуатацию нового пересадочного узла позволит разгрузить Курский вокзал, железнодорожную станцию «Царицыно», а также станции метрополитена «Курская» и «Царицыно».
В Москве реализуется сразу 8 проектов интеграции радиальных направлений МЖД с МЦК. Из них 3 проекта уже завершено. Еще 5 проектов будут завершены в текущем либо в следующем году.
https://stroi.mos.ru/news...napravlienii-zh-d?from=cl
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