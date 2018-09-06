ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила проект по выдаче мощности тяговым подстанциям новой железнодорожной линии «Журавка — Миллерово», которая повысила транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок в направлении Центр — Юг. Обеспечено технологическое присоединение принимающих устройств РЖД с возможностью передачи 104 МВт электроэнергии.

Новая железнодорожная линия длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Магистраль электрифицирована на всем протяжении. Для бесперебойного энергоснабжения объектов транспортной инфраструктуры ФСК ЕЭС увеличила вдвое мощность подстанции 220 кВ «Погорелово» в Ростовской области, установив новый автотрансформатор на 125 МВА. В Воронежской области была расширена подстанция 220 кВ «Придонская» с монтажом двух новых линейных ячеек 110 кВ.

Также в рамках проекта была построена новая ЛЭП 220 кВ «Шахты — Донецкая», которая стала частью Ростовского энергокольца протяженностью 257 км. Эта высоковольтная линия не только обеспечила питание железнодорожных объектов, но и повысила надежность электроснабжения целого ряда промышленных предприятий, в том числе Ростовского электрометаллургического завода, Шахтинского завода «Гидропривод» и крупнейшего на Юге России производителя алюминиевых полуфабрикатов для транспортного машиностроения — комбината «Алюминий Металлург Рус».

Подстанция 220 кВ «Погорелово» введена в работу в 1971 году, в настоящее время ее мощность составляет 250 МВА. Энергообъект обеспечивает электроснабжение Каменского района Ростовской области. В числе ее потребителей — крупные производители строительных материалов и объекты Северо-Кавказской железной дороги.

Подстанция 220 кВ «Придонская» введена в работу в 1978 году. Энергообъект мощностью 400 МВА является одним из ключевых центров питания Воронежской энергосистемы.