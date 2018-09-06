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Энергетика и ТЭК

ФСК ЕЭС завершила проект по обеспечению электроснабжения железнодорожного хода «Журавка — Миллерово»

  •  © www.fsk-ees.ru

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила проект по выдаче мощности тяговым подстанциям новой железнодорожной линии «Журавка — Миллерово», которая повысила транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок в направлении Центр — Юг. Обеспечено технологическое присоединение принимающих устройств РЖД с возможностью передачи 104 МВт электроэнергии.

Новая железнодорожная линия длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Магистраль электрифицирована на всем протяжении. Для бесперебойного энергоснабжения объектов транспортной инфраструктуры ФСК ЕЭС увеличила вдвое мощность подстанции 220 кВ «Погорелово» в Ростовской области, установив новый автотрансформатор на 125 МВА. В Воронежской области была расширена подстанция 220 кВ «Придонская» с монтажом двух новых линейных ячеек 110 кВ.

Также в рамках проекта была построена новая ЛЭП 220 кВ «Шахты — Донецкая», которая стала частью Ростовского энергокольца протяженностью 257 км. Эта высоковольтная линия не только обеспечила питание железнодорожных объектов, но и повысила надежность электроснабжения целого ряда промышленных предприятий, в том числе Ростовского электрометаллургического завода, Шахтинского завода «Гидропривод» и крупнейшего на Юге России производителя алюминиевых полуфабрикатов для транспортного машиностроения — комбината «Алюминий Металлург Рус».

Подстанция 220 кВ «Погорелово» введена в работу в 1971 году, в настоящее время ее мощность составляет 250 МВА. Энергообъект обеспечивает электроснабжение Каменского района Ростовской области. В числе ее потребителей — крупные производители строительных материалов и объекты Северо-Кавказской железной дороги.

Подстанция 220 кВ «Придонская» введена в работу в 1978 году. Энергообъект мощностью 400 МВА является одним из ключевых центров питания Воронежской энергосистемы.

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http://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=229388

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  • GIP
  • 06.09.201815:11
  • 2
РЖД, ФСК ЕЭС
  • Владимир Гусев
    06.09.1815:23:32

    А до этого электропоезда ходили через Украину?

    #1067213
    • alex4spb alex4spb
      06.09.1815:33:50

      поезда ходили через соседей пока не ввели в эксплуатацию «объезд»

      #1067219
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