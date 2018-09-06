В Белгороде на заводе «Пик-Фарма Лек» запущена линия по производству препарата «Магнерот»
ООО «Пик-Фарма Лек» (входит в ГК «Пик-Фарма») 6 сентября запустило линию по производству препарата «Магнерот» (орорат магния, препарат для восполнения и профилактики дефицита Mg в организме)
Благодаря совместным усилиям технологов производственной площадки ПИК-ФАРМА ЛЕК в Белгородской области и менеджеров ПИК ФАРМА в Москве, более миллиона упаковок в год наиболее востребованной на российском рынке формы препарата Магнерот- таблетки 500 мг № 50 — теперь полностью производится в России в соответствии со стандартами GMP.
Запуск новой линии состоялся в рамках госстратегии развития российской фармацевтической отрасли до 2030 года.
Производство препарата локализовано на мощностях белгородской компании германским производителем и владельцем бренда «Магнерот» — компанией Woerwag Pharma. Линия располагается в промышленном парке «Северный» в Белгородском районе Белгородской области.
«Фактически компания уже выпустила около 200 тыс. упаковок препарата, но сегодня можно говорить о переходе на регулярный выпуск», — пояснил гендиректор и совладелец группы компаний «Пик-Фарма» Борис Мариничев.
06.09.1821:13:30