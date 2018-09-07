Ростовский завод «Риф» представляет в Геленджике непотопляемые катера

В Геленджик на «Гидроавиасалон-2018» прибыли демонстрационные катера ростовского завода «Риф», сделанные из полиэтилена. Сейчас это единственный судостроитель России, использующий столь необычный материал.

Всего в компании изготовили три таких катера, два из них демонстрационные, а вот третий ушел на экспорт и сейчас движется в сторону Франции, где его спустят на воду в конце сентября.

Компания работает с астраханскими и мурманскими клиентами, кроме того, четыре машины были сделаны для заказчиков из Северной Африки.

— Он не подвержен коррозии, не выгорает на солнце, так как при его производстве используют специальные ультрафиолетовые фильтры, — рассказала директор по маркетингу ГК «Ростовский порт» Анастасия Григорова. — Таким образом жизненный цикл катера продлен до 50 лет, то есть по сравнению с алюминиевым он гораздо прочнее. И легче воды, поэтому судно, даже если получит пробоину, ко дну не пойдет.

У еще одной разработки — катера нового поколения — особая конструкция корпуса и при этом не используются баллоны, занимающие дополнительное место. У такого судна полностью ровный бок, благодаря чему оно легко умещается в транспортный контейнер. Обвод корпуса позволяет глиссирующему катеру выдерживать волну в четыре балла и более, не теряя при этом скорости в 35 узлов в час, при этом в глиссирующем режиме значительно сокращаются расход топлива. Ни один катер в мире таких характеристик не имеет, уверяют на предприятии.