В Приморье приступили к строительству межрегионального оптово-распределительного центра

Резидент ТОР «Надеждинская», компания «ОРЦ «Приморье», приступил к строительству уникального для Приморья оптово-распределительного центра

Проект, инвестиции в певую очередь которого составляют более одного миллиарда рублей, введут в первом квартале 2019 года и он обеспечит создание 194 новых рабочих мест.

Строительство будет осуществляться в три этапа, общая сумма по всем этапам более 4,3 млрд рублей, при этом будет создано 420 рабочих мест. В 2019 будет запущена первая очередь проекта, — говорит генеральный директор ООО «ОРЦ «Приморье» Евгений Колдин. — Статус резидента ТОР позволил решить вопросы по использованию земельного участка и получить доступ к необходимой инженерной инфраструктуре. Мы работаем в рамках программы по созданию федеральной сети ОРЦ в целях повышения уровня продовольственной безопасности и обеспеченности населения Приморского края качественной отечественной сельхозпродукцией».

Не имеющий аналогов в Приморском крае оптово-распределительный центр будет состоять из комплекса мультитемпературных складов и других объектов, предназначенных для хранения, подработки, предпродажной подготовки плодоовощной, мясомолочной и рыбной продукции, а также зон опта и розницы. Здесь же будут находиться торгово-выставочные павильоны, сельскохозяйственный рынок, зоны таможенного и фитосанитарного контроля.