Запущен мини-завод по производству СПГ на Сахалине

Дан старт работе первому мини-заводу по производству СПГ на Дальнем Востоке, который расположен на Сахалине.

Проект мини-завода реализуется с 2016 года. Его общая стоимость составила 836 миллионов рублей. Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней от работы завода составят до 2026 года более 300 миллионов рублей, увеличение валового регионального продукта ожидается в районе 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Для Сахалинской области этот проект имеет особое значение. Завод позволит обеспечить сжиженным природным газом удаленные населенные пункты, перевести автотранспорт на экологически чистое газомоторное топливо. А это в свою очередь положительно повлияет на экологическую обстановку.

Мини-завод по производству СПГ построен в селе Дальнем, входящим в состав Южно-Сахалинска. На первом этапе была построена автомобильная газонаполнительная станция. В результате в областном центре компримированный газ используется для заправки автомобилей. Мини-завод стал второй частью проекта.

Производительность завода составит 12750 тонн в год и автомобильной газонаполнительной станции производительностью 10800 тысяч кубических метров в год с передвижным автогазозаправщиком. В производстве используется природный газ, добытый в рамках проекта «Сахалин-2». Основным потребителем продукции станут предприятия жилищно-коммунальной сферы Сахалинской области, которые в настоящее время в основном работают на жидком и твердом топливе. В отдаленные населенные пункты СПГ будут доставлять с помощью специальных автомобилей. В дальнейшем сжиженный газ начнет поступать и на Курильские острова.