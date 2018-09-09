Новости здравоохранения
В Кирове открылась четвертая вертолетная площадка
Она находится на территории Северной больницы
Здесь не только работают первичный сосудистый центр с отделениями неотложной кардиологии и неврологии, городской перинатальный центр, но эта больница является также одним из ведущих учреждений в области по абдоминальной хирургии, гинекологии, — подчеркнул зампред. — Пациенты с тяжелыми заболеваниями в основном хирургического и гинекологического профилей, нуждающиеся в оказании специализированной и высокотехнологичной помощи, со всего региона будут доставляться именно сюда. Учреждение готово: здесь есть и все необходимое оборудование, и высококлассные специалисты. Северная больница оказывает специализированную высокотехнологичную помощь пациентам, нуждающимся в оказании экстренной хирургической помощи, в том числе с кровотечениями, тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Новая вертолетная площадка находится в центральной части территории больницы, рядом с пятиэтажным хирургическим корпусом, в котором сейчас располагаются экстренный приемный покой, плановый приемный покой с операционным блоком, противошоковые палаты, хирургическое и гинекологическое отделения, отделение абдоминальной хирургии, а также реанимация и плановый операционный блок. В ближайшее время появится удобный пандус, что позволит доставлять пациента прямо с вертолетной площадки в операционную.
В Кирове вертолетные площадки также есть на территории Кировской областной клинической больницы, Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии и Станции скорой медицинской помощи города Кирова. Всего же в регионе оборудованы 44 площадки, они находятся в непосредственной близости от центральных районных больниц.
В настоящее время вылеты санитарной авиации осуществляются на двух вертолетах «Ансат», которые оснащены медицинским модулем и всем необходимым реанимационным оборудованием, а также системой теле-ЭКГ, которая в режиме реального времени автоматически расшифровывает любую кардиограмму независимо от района области. Это помогает поставить более точный диагноз пациенту, а при необходимости проконсультироваться непосредственно с врачами-кардиологами.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rdKBjn51Nlc
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kpRzvRJGqpU
В Хостинском районе Сочи построили офис врача общей практики
В Краевско-Армянском проживает более 2 тысяч человек. Прежде жители получали первую фельдшерскую помощь в расположенном в селе ФАПе. Для получения квалифицированной врачебной помощи им приходилось ездить в поликлинику за 13 километров.
Новый офис ВОП находится в самом центре села на улице Измайловской. Здание состоит из нескольких помещений, оборудованных для приема пациентов, имеются процедурный и прививочный кабинеты, предусмотрен дневной стационар. Полезная площадь офиса более 160 кв. метров.
Сначала в новом офисе будет работать врач общей практики, фельдшер и медицинская сестра, а впоследствии к ним присоединится педиатр. На выездные консультации сюда будут приезжать узкие специалисты: лор, невролог, окулист, гинеколог и другие.
Хирургическое отделение областной клинической больницы Твери открыто после капремонта
Капитальный ремонт отделения проводился в три этапа. В рамках программы «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» отремонтированы инженерные сети, в 2016-2017 годах проведена замена оконных рам, в 2018-м — завершены основные ремонтные работы за счет собственных средств больницы. Всего на капремонт отделения направлено более 8,8 млн рублей.
В Республиканской клинической инфекционной Абакана больнице проведен ремонт приемного покоя и детского боксированного отделения
В отделении произведена замена деревянных окон и дверей, проведен текущий ремонт. С целью оказания неотложной медицинской помощи в приемном покое появился процедурный кабинет.
Приобретено оборудование в соответствии с порядками оказания медицинской помощи на сумму 2,5 миллионов рублей, в том числе современный утилизатор медицинских отходов стоимостью 1,5 миллиона рублей, который ликвидирует медицинские отходы при воздействии высокой температуры до 200 градусов.
В День Республики Чувашии в с. Именево Красноармейского района открылся фельдшерско-акушерский пункт
В д. Андреево-Базары Козловского района Чувашии открылся новый пункт скорой медицинской помощи
Завершен капремонт двух травматологических отделений в больнице Сергиева Посада
Завершен ремонт фасадов больниц в Краснознаменске и Славске Калининградской области
В отделении анестезиологии-реанимации Республиканской клинической больницы Чебоксары состоялось официальное открытие после капитального ремонта
В отделение анестезиологии-реанимации на сумму более 20 млн рублей было закуплено 50 единиц нового оборудования.
В районе имени Лазо Хабаровского края открыта новая амбулатория
Новое отделение начинает работу в главной больнице Хакасии
В Республиканской больнице им. Г.Я. Ремишевской открылось четвертое терапевтическое отделение, на базе которого пациенты со всей Хакасии будут проходить лечение по профилям «ревматология», «гематология» и «нефрология».
В новом подразделении будет работать 10 медицинских работников, в том числе три врача: гематолог, ревматолог, нефролог. Мощность отделения — более 30 коек.
Врачи будут оказывать высокотехнологическую медицинскую помощь с применением генно-инженерных биологически активных препаратов в области ревматологии. При злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканях будет применяться метод химиотерапии. Также планируется проведение лечения при различных заболеваниях почек, курсовое лечение пациентов с хронической почечной недостаточностью.
Расширеное отделение гемодиализа в Саяногорске Хакасии
В отделении дополнительно установлены 4 новых аппарата «Искусственная почка» и современная система водоподготовки, проведен ремонт. Увеличен штат врачебных кадров: сейчас в отделении работают три врача-нефролога, медицинские сестры, санитарки и инженер по обслуживанию оборудования.
С 1 сентября процедуру гемодиализа в Саяногорске смогут получать до 24 человек, страдающих хроническими заболеваниями почек, что значительно превышает существующую потребность
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Искитимском районе Новосибирской области
На строительство нового здания из областного бюджета было направлено 12 млн рублей, из которых 2,8 млн — на приобретение медицинского оборудования и мебели. В новом фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое для оказания жителям села первичной медико-санитарной помощи. Также предусмотрено жилое помещение для проживания медицинского персонала.
Пост сделан с содействием блогера Human RS !
- termometrix
- 09.09.201818:28
- 1
09.09.1818:46:26