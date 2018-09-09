Новости здравоохранения

В Кирове открылась четвертая вертолетная площадка





© kirovreg.ru

Она находится на территории Северной больницы





© kirovreg.ru

Здесь не только работают первичный сосудистый центр с отделениями неотложной кардиологии и неврологии, городской перинатальный центр, но эта больница является также одним из ведущих учреждений в области по абдоминальной хирургии, гинекологии, — подчеркнул зампред. — Пациенты с тяжелыми заболеваниями в основном хирургического и гинекологического профилей, нуждающиеся в оказании специализированной и высокотехнологичной помощи, со всего региона будут доставляться именно сюда. Учреждение готово: здесь есть и все необходимое оборудование, и высококлассные специалисты. Северная больница оказывает специализированную высокотехнологичную помощь пациентам, нуждающимся в оказании экстренной хирургической помощи, в том числе с кровотечениями, тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Новая вертолетная площадка находится в центральной части территории больницы, рядом с пятиэтажным хирургическим корпусом, в котором сейчас располагаются экстренный приемный покой, плановый приемный покой с операционным блоком, противошоковые палаты, хирургическое и гинекологическое отделения, отделение абдоминальной хирургии, а также реанимация и плановый операционный блок. В ближайшее время появится удобный пандус, что позволит доставлять пациента прямо с вертолетной площадки в операционную.

В Кирове вертолетные площадки также есть на территории Кировской областной клинической больницы, Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии и Станции скорой медицинской помощи города Кирова. Всего же в регионе оборудованы 44 площадки, они находятся в непосредственной близости от центральных районных больниц.

В настоящее время вылеты санитарной авиации осуществляются на двух вертолетах «Ансат», которые оснащены медицинским модулем и всем необходимым реанимационным оборудованием, а также системой теле-ЭКГ, которая в режиме реального времени автоматически расшифровывает любую кардиограмму независимо от района области. Это помогает поставить более точный диагноз пациенту, а при необходимости проконсультироваться непосредственно с врачами-кардиологами.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rdKBjn51Nlc

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kpRzvRJGqpU

В Хостинском районе Сочи построили офис врача общей практики





© r-19.ru

В Краевско-Армянском проживает более 2 тысяч человек. Прежде жители получали первую фельдшерскую помощь в расположенном в селе ФАПе. Для получения квалифицированной врачебной помощи им приходилось ездить в поликлинику за 13 километров.

Новый офис ВОП находится в самом центре села на улице Измайловской. Здание состоит из нескольких помещений, оборудованных для приема пациентов, имеются процедурный и прививочный кабинеты, предусмотрен дневной стационар. Полезная площадь офиса более 160 кв. метров.

Сначала в новом офисе будет работать врач общей практики, фельдшер и медицинская сестра, а впоследствии к ним присоединится педиатр. На выездные консультации сюда будут приезжать узкие специалисты: лор, невролог, окулист, гинеколог и другие.

Хирургическое отделение областной клинической больницы Твери открыто после капремонта





© region.tver.ru

Капитальный ремонт отделения проводился в три этапа. В рамках программы «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» отремонтированы инженерные сети, в 2016-2017 годах проведена замена оконных рам, в 2018-м — завершены основные ремонтные работы за счет собственных средств больницы. Всего на капремонт отделения направлено более 8,8 млн рублей.

В Республиканской клинической инфекционной Абакана больнице проведен ремонт приемного покоя и детского боксированного отделения

В отделении произведена замена деревянных окон и дверей, проведен текущий ремонт. С целью оказания неотложной медицинской помощи в приемном покое появился процедурный кабинет.

Приобретено оборудование в соответствии с порядками оказания медицинской помощи на сумму 2,5 миллионов рублей, в том числе современный утилизатор медицинских отходов стоимостью 1,5 миллиона рублей, который ликвидирует медицинские отходы при воздействии высокой температуры до 200 градусов.

В День Республики Чувашии в с. Именево Красноармейского района открылся фельдшерско-акушерский пункт





© gov.cap.ru

В д. Андреево-Базары Козловского района Чувашии открылся новый пункт скорой медицинской помощи





© gov.cap.ru

Завершен капремонт двух травматологических отделений в больнице Сергиева Посада





© mosreg.ru

Завершен ремонт фасадов больниц в Краснознаменске и Славске Калининградской области





© gov39.ru

В отделении анестезиологии-реанимации Республиканской клинической больницы Чебоксары состоялось официальное открытие после капитального ремонта





© gov.cap.ru

В отделение анестезиологии-реанимации на сумму более 20 млн рублей было закуплено 50 единиц нового оборудования.

В районе имени Лазо Хабаровского края открыта новая амбулатория





© khabkrai.ru





© khabkrai.ru



© khabkrai.ru

Новое отделение начинает работу в главной больнице Хакасии

В Республиканской больнице им. Г.Я. Ремишевской открылось четвертое терапевтическое отделение, на базе которого пациенты со всей Хакасии будут проходить лечение по профилям «ревматология», «гематология» и «нефрология».

В новом подразделении будет работать 10 медицинских работников, в том числе три врача: гематолог, ревматолог, нефролог. Мощность отделения — более 30 коек.

Врачи будут оказывать высокотехнологическую медицинскую помощь с применением генно-инженерных биологически активных препаратов в области ревматологии. При злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканях будет применяться метод химиотерапии. Также планируется проведение лечения при различных заболеваниях почек, курсовое лечение пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Расширеное отделение гемодиализа в Саяногорске Хакасии

В отделении дополнительно установлены 4 новых аппарата «Искусственная почка» и современная система водоподготовки, проведен ремонт. Увеличен штат врачебных кадров: сейчас в отделении работают три врача-нефролога, медицинские сестры, санитарки и инженер по обслуживанию оборудования.

С 1 сентября процедуру гемодиализа в Саяногорске смогут получать до 24 человек, страдающих хроническими заболеваниями почек, что значительно превышает существующую потребность

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Искитимском районе Новосибирской области

На строительство нового здания из областного бюджета было направлено 12 млн рублей, из которых 2,8 млн — на приобретение медицинского оборудования и мебели. В новом фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое для оказания жителям села первичной медико-санитарной помощи. Также предусмотрено жилое помещение для проживания медицинского персонала.

Пост сделан с содействием блогера Human RS !