На Дальнем Востоке России стартовали крупнейшие в мире маневры войск «Восток-2018»

С 11 по 17 сентября 2018 г. в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018».В ходе них будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации.

Основными целями маневров являются — проверка уровня подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск (сил) на большие расстояния, организации взаимодействия между сухопутными группировками и силами Военно-Морского Флота, получение командующими, командирами и штабами практики и совершенствование их навыков в управлении войсками (силами) в ходе подготовки и ведения военных действий.

Маневры пройдут в два этапа, в ходе первого будет завершено развертывание группировки войск на Дальнем Востоке, наращивание группировок сил Военно-Морского Флота в Северной, Дальневосточной морских зонах, отработаны вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий в интересах выполнения поставленных задач.

На втором этапе командирами и штабами будут отработаны вопросы управления межвидовыми группировками войск (сил) с практической отработкой оборонительных и наступательных действий.

Основные действия войск пройдут на общевойсковых полигонах Восточного военного округа «Цугол», «Бамбурово», «Радыгино», «Успеновский», «Бикинский», а также на полигонах ВВС и ПВО «Литовко», «Новосельское», «Телемба» и «Бухта Анна», в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.

К участию в маневрах привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

В розыгрыше совместных практических действий на полигоне «Цугол» примут участие воинские формирования Народно-освободительной армии Китая.

Действия войск в ходе маневров проводятся в соответствии с положениями Соглашения между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 года.

Всего к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.