В Московской области открыто здание городской поликлиники № 2 Балашихинской ЦРБ

11 сентября в Балашихе открыто новое здание городской поликлиники № 2 ГБУЗ МО «Балашихинская ЦРБ» в микрорайоне Авиаторов.

Учреждение в микрорайоне Авиаторов в 2013 году начала возводить компания СУ-155, однако из-за проблем застройщика строительство было временно приостановлено.

Поликлиника была включена в областную программу «Здравоохранение Подмосковья», что позволило завершить строительные работы.

Медицинское учреждение состоит из трех разновысотных зданий: пятиэтажного корпуса для женской консультации, семиэтажного для взрослой поликлиники и четырехэтажного для детской.

Поликлиника рассчитана на 1,3 тысячи посещений в день, в ней установлено современное медоборудование.

http://mosreg.ru/sobytiya...-polikliniki-v-balashikhe