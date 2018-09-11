Первый в России детский сурдологический центр открылся в Петербурге

В Выборгском районе города открылось новое здание медучреждения для детей, имеющих проблемы со слухом. В нем смогут получать помощь более 10 тысяч детей. Важно, что новая больница открыта вместо детдома для отказников-инвалидов. Он опустел, ведь востребованность таких ПНД снижается, детей усыновляют. В 2017 году при мощности в 367 мест в них находилось 234 ребенка — 36% коек пустовали.

Двухэтажное здание нового центра площадью 2000 кв² имеет территорию для прогулок с детьми, оборудованные детские площадки, домики для занятий на свежем воздухе. В самом центре расположены просторные кабинеты сурдологов, оториноларингологов, невролога, педиатра, логопедов, залы для индивидуальных и групповых занятий с сурдопедагогом, бассейн для детей до 5 лет. Кроме того, имеется дневной стационар на 20 коек, физиотерапевтическое отделение, игровой зал, где дети могут играть в ожидании диагностических приемов и реабилитационных занятий.

До настоящего времени помощь детям с проблемами со слухоречевой патологией в Петербурге осуществлялась в поликлинике Красногвардейского района. Центр занимал всего 8 кабинетов. При этом в лечебно-диагностической помощи и медицинской реабилитации ежегодно нуждается более 10000 детей из групп риска с уже установленными формами тугоухости.

Также петербургский благотворитель-бизнесмен из Северной Осетии подарил дорогостоящее сурдологическое оборудование поликлинике в родном Владикавказе для лечения заболеваний органов слуха.