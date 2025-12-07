В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию новый корпус Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

Мультифункциональный клинико-реабилитационный центр будет специализироваться на реабилитационном лечении детей, перенесших трансплантацию костного мозга, а также на лечении и профилактике осложнений химиолучевой терапии.

Общая площадь нового корпуса НИИ составляет около 17 тысяч квадратных метров, обустроены современные помещения стационаров клинико-реабилитационного центра и клиники офтальмологии на 110 коек, а также отделения трансплантации костного мозга, отделения реанимации и интенсивной терапии, пять операционных и отделение переливания крови и др.

Здание высотой порядка 30 метров имеет сложную конфигурацию, в нем семь этажей, включая один подземный. Благодаря строительству нового здания в клинике имени Р.М. Горбачевой вдвое увеличится число трансплантаций костного мозга и существенно повысится общая пропускная способность.