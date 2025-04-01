В Красносельском районе Петербурга открылась новая детская поликлиника

termometrix 01 апреля 2025, 17:25 14 Медучреждения
В Красносельском районе Петербурга открылась новая детская поликлиникаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Площадь здания — 5,6 тыс. кв. м. Внутри обустроены отделения функциональной диагностики, физиотерапии, дневной стационар, перевязочные и гипсовая, а также прививочный кабинет, кабинеты здорового ребенка, медико-социальной и неотложной медицинской помощи. Учреждение оснащено рентгеновским комплексом и другим оборудованием на сумму более 140 млн рублей.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: nsp.ru
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Клиника с центром хирургии и диагностики открылась в Петербурге
Мощность клиники рассчитана на прием не менее чем 7 тыс. пациенто...sp;Октябрьской набережной и Дальневосточном проспекте, в Кудрово.
-
В Петербурге открылась новая клиника
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/jc1aXKSS4jI
-
Новая поликлиника открылась в Петербурге
Пятиэтажное здание рассчитано на 960 посещений в смену. Там есть ...ов СВО, оснащённое аппаратурой для эффективного восстановления после травм.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
termometrix