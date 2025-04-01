В Красносельском районе Петербурга открылась новая детская поликлиника

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Площадь здания — 5,6 тыс. кв. м. Внутри обустроены отделения функциональной диагностики, физиотерапии, дневной стационар, перевязочные и гипсовая, а также прививочный кабинет, кабинеты здорового ребенка, медико-социальной и неотложной медицинской помощи. Учреждение оснащено рентгеновским комплексом и другим оборудованием на сумму более 140 млн рублей.

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