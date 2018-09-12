В Ленинградской области открыта молочная ферма

Сельхозпредприятие «Смена» Выборгского района построило скотный двор для содержания 440 животных. Коровник оборудован системами вентиляции, автоматическими системами кормления и удаления навоза.

Это первый этап строительства животноводческого комплекса, рассчитанного на 1100 голов крупного рогатого скота. Ввод в строй всего комплекса позволит увеличить объёмы производства молока в регионе на 400 тонн.

Инвестиции в проект на первом этапе составили 60 млн рублей. На строительство предприятием привлекались кредитные ресурсы под льготную процентную ставку в 5% в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

Ленинградская область занимает первое место в России по уровню производства молока от одной коровы (8389 кг) и пятое — по валовому производству молока в сельскохозяйственных организациях (582 тысячи тонн). В 2017 году область вошла в число регионов, обеспечивших прирост по всем основным показателям в молочном скотоводстве: валовому производству, поголовью коров и удою.

Агропромышленный комплекс Ленинградской области находится в четверке самых инвестиционно привлекательных отраслей региона. В настоящее время в области реализуется и планируется к реализации 42 инвестиционных проектов на сумму более 50 млрд рублей.