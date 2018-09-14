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Новые заводы и цеха

В Калуге началось строительство швейной фабрики «Боско»

  •  © www.vest-news.ru

14 сентября в технопарке «Калуга-юг» состоялась закладка первого камня «Мануфактуры Боско». Объем инвестиций в проект — более 2 млрд рублей.

Выход на проектную мощность планируется в 2019 году. Штат швейной фабрики составит 930 высококвалифицированных специалистов. На базе фабрики будет создана инструментальная лаборатория по контролю качества изделий, материалов и фурнитуры.

Суммарная мощность предприятия при 16-часовом графике работы составит 3 624 000 трикотажных и 115 200 изделий верхней одежды высокого качества в год. Основной ассортимент: футболки, футболки-поло, спортивные костюмы, ветровки, куртки и пуховики.

В производственный комплекс закладывается возможность разрабатывать и производить экипировку для спортивных сборных, персонала и волонтеров крупных спортивных соревнований и чемпионатов по самым высоким мировым стандартам.

На новой фабрике планируется производить форму для детских лагерей, включая флагманский проект «Артек» и многих других значимых мероприятий и объектов.

  •  © vest-news.ru
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http://www.vest-news.ru/news/118630

Калужская область, лёгкая промышленность, Мануфактура Боско
  • Великоросс Великоросс
    14.09.1820:34:32

    •  © vest-news.ru

    •  © vest-news.ru

    •  © vest-news.ru
    •  © vest-news.ru

    •  © gtrk-kaluga.ru

    •  © vest-news.ru

    Отредактировано: Великоросс~21:06 14.09.18
    #1069612
  • Нет аватара termometrix
    14.09.1820:36:34

    Давно пора.Надо поднимать легкпром.

    #1069613
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