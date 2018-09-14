В Калуге началось строительство швейной фабрики «Боско»

14 сентября в технопарке «Калуга-юг» состоялась закладка первого камня «Мануфактуры Боско». Объем инвестиций в проект — более 2 млрд рублей.

Выход на проектную мощность планируется в 2019 году. Штат швейной фабрики составит 930 высококвалифицированных специалистов. На базе фабрики будет создана инструментальная лаборатория по контролю качества изделий, материалов и фурнитуры.

Суммарная мощность предприятия при 16-часовом графике работы составит 3 624 000 трикотажных и 115 200 изделий верхней одежды высокого качества в год. Основной ассортимент: футболки, футболки-поло, спортивные костюмы, ветровки, куртки и пуховики.

В производственный комплекс закладывается возможность разрабатывать и производить экипировку для спортивных сборных, персонала и волонтеров крупных спортивных соревнований и чемпионатов по самым высоким мировым стандартам.

На новой фабрике планируется производить форму для детских лагерей, включая флагманский проект «Артек» и многих других значимых мероприятий и объектов.