Рядом с аэропортом Шереметьево открылся авиацентр для бортпроводников

Подготовка проходит в авиационном центре. Тренажеры — самые ходовые модели самолетов — боинги 767, 321 и 737. А компьютерная графика позволяет бортпроводникам отработать все внештатные ситуации. Их порядка 25.

Раньше за аварийные ситуации отвечал второй пилот самолета, он выполнял функции бортпроводника. Совмещать работу с пассажирами было опасно для всего воздушного судна. А должность стюарда впервые появилась на пассажирских самолетах в Германии в 1928 году. Правда, сейчас в самолетах работают сразу несколько бортпроводников.

Специальность бортпроводника относится к работам с вредными и опасными условиями труда. А вот требования к желающим стать стюардом строгие. Необходимо знать иностранные языки, быть абсолютно здоровым, не иметь татуировок, у мужчин смотрят на наличие военного билета. Главное — это способность быстро реагировать в конфликтных ситуациях. Порой случаются и ложные тревоги.

Для того, чтобы знать, как действовать при аварийных ситуациях, авиакомпании организовывают курсы по обучению бортпроводников. В новом тренировочном центре аварийно-спасательную подготовку проходит полторы тысячи специалистов.

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