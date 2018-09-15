В Ставрополе открылся крупнейший в России светомузыкальный фонтан
©Видео с youtube.com
В Ставрополе открыт один из крупнейших фонтанов страны. В центре композиции огромная 38-метровая чаша в окружении восьми граций.
Статуи символизируют федеральные округа России. За красочным шоу наблюдали тысячи человек. Фонтан стал подарком ставропольцам ко Дню города.
Вот что планируется сделать рядом с фонтаном.
©Видео с youtube.com
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15.09.1814:30:35
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