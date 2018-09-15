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Города и сёла России

В Ставрополе открылся крупнейший в России светомузыкальный фонтан

©Видео с youtube.com

В Ставрополе открыт один из крупнейших фонтанов страны. В центре композиции огромная 38-метровая чаша в окружении восьми граций.

Статуи символизируют федеральные округа России. За красочным шоу наблюдали тысячи человек. Фонтан стал подарком ставропольцам ко Дню города.

Вот что планируется сделать рядом с фонтаном.

©Видео с youtube.com

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https://iz.ru/789435/video/v-stavropole-otkrylsia-krupneishii-v-rossii-svetomuzykalnyi-fontan

Ставропольский край, благоустройство
  • bars042 bars042
    15.09.1814:30:35

    И? В 1985 г., в Артеке, наблюдал лазерное шоу, на фоне Медведь Горы и на фоне облаков. Через несколько дней, в местных газетах промелькнуло сообщение, турки всполошились от светопреставления у Русских.

    Чем удивить хотели?

    #1069722
    • Human RS Human RS
      15.09.1815:17:25

      Это просто объект благоустройства одного из наших городов.

      #1069731
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