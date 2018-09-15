В Ставрополе открылся крупнейший в России светомузыкальный фонтан

©Видео с youtube.com

В Ставрополе открыт один из крупнейших фонтанов страны. В центре композиции огромная 38-метровая чаша в окружении восьми граций.

Статуи символизируют федеральные округа России. За красочным шоу наблюдали тысячи человек. Фонтан стал подарком ставропольцам ко Дню города.

Вот что планируется сделать рядом с фонтаном.

©Видео с youtube.com