190 га виноградников заложили на Ставрополье

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Площади плантаций янтарной ягоды в Ставропольском крае нарастили в 2024 году на 190 га.

Всего за год собрано почти 40 тыс. тонн винограда. Урожай винограда в 2024 году более чем на 30% превысил показатели предыдущего сельхозсезона.Традиционно лидерами стали Будённовский и Левокумский округа. Отличный результат показал Петровский округ.

Урожайность винограда на Ставрополье выросла в два раза по сравнению с прошлым годом и составила 88 ц/га.

Виноградарство является одной из наиболее перспективных сельхоз областей края. Ставрополье находится на 4-м месте в России по площади виноградной лозы — 4,8 тысяч га.

За последние годы количество фермерских хозяйств, которые выращивают виноград увеличилось почти в десять раз. Р

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