Новый экспериментальный сквер в Предкавказье

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Обнажение бетона

Один из этапов благоустройства небольшого сквера в Лермонтове — строительство скейт-парка. Доверив эту часть команде XSA, город получил 250-метровую дорожку для трюков, фигуры которой напоминают объекты лэнд-арта — аналогов в России как по габаритам, так и по наполнению нет. Рассказываем, как устроен экспериментальный снейк-ран в Предкавказье.

Лермонтов — крошечный город в десяти минутах езды от Пятигорска. В прошлом году благодаря гранту VIII конкурса создания комфортной среды в нем началось благоустройство сквера Молодежный. Вместе с жителями архитектурное бюро «Точка» определило востребованные функциональные зоны: за культурный отдых отвечают универсальный павильон с соломенной кровлей и амфитеатр, за рекреацию — проложенная среди деревьев деревянная дорожка, за спорт — теннисные столы, площадка для стрит-бола и тренажеры. Чтобы привлечь молодежь, архитекторы запланировали также скейт-площадку, а пригласив для ее разработки команду XSA получили новую достопримечательность.

Сквер не велик — его треугольник площадью в 2,5 га располагается у подножия горы Шелудивая, с противоположной стороны примыкает школа, здание городской администрации и еще чуть дальше — фан-факт — спортивный комплекс «Бештау», где в 2018 году тренировалась сборная Нигерии по футболу. Деревья, среди которых много и лиственных, и хвойных, затапливают советские малоэтажки.

Команда XSA преследовала три задачи: сохранить деревья и лесистый характер сквера, уместить на ограниченном участке интересный для скейтеров спот, а также взбодрить сонный городок присутствием уличной культуры. Так родилась идея снейк-рана — бетонной «тропы» с фигурами и препятствиями, которая петляет меж деревьев, дополняя ландшафт и предлагая катальщикам необычный опыт.

Константин Таранов бюро XSA:

«Спот в Лермонтове — это настоящий скейт-урбанизм в концепции устойчивого развития. Мы бережно вписали объект в ландшафт, бетонная дорожка органично дополнила природу и соединила тропы терренкура. Из заброшенного городского парка получилось топ-место. Мы рассчитываем, что его оценят райдеры — местные и не только, и что снейк-ран станет причиной, по которой скейтеры будут приезжать в Ставропольский край.

Проект во многом экспериментальный: в процессе нам хотелось исследовать, как еще скейтбординг может быть встроен в городские пространства, какие дополнительные преимущества он может привнести. В повседневной практике скейтбординг больше про удовольствие от процесса, нежели про работу и теоретизирование, он движим настоящими ценностями, а не переменными, предпочитает активность пассивности, непосредственное участие созерцанию и самостоятельную практику повторению за другими. Все эти вещи, определенно, являются потенциальными составляющими города будущего, пока, увы, нам неизвестного.»

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© archi.ru

© archi.ru

© archi.ru

© archi.ru

© archi.ru

Белый ручей и поэзия бетона

Чтобы уместить в Молодежном сквере скейт-парк привычной прямоугольной формы, пришлось бы вырубать деревья, чего не допускала ни одна из сторон проекта. Поэтому XSA решили «развернуть» площадку как клубок, прокладывая «нить» между деревьев и нанизывая на нее островки с фигурами. Модель сначала вылепили из пластилина, а затем несколько раз исправляли, чтобы при строительных работах не повредить озеленение. У такого формата помимо устойчивости обнаружился ряд других весомых достоинств.

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Длина снейк-рана — 250 метров, такого в России пока что не было. Если вспомнить другие близкие виды спорта, легко представить уровень удовольствия от продолжительного катания: кто рассекал на коньках по речке ни за что не променяет ее на самый модный каток, кто спускался на лыжах с вершин Кавказа или Альп — будет страдать в плоской Ленобласти. Особенно удачным такой формат кажется для новичков — можно серфить между деревьями, почти не отталкиваясь и набирая скорость за счет уклонов, не переживая о том, что кому-то мешаешь — ширина дорожки достаточная, чтобы совершить безопасный обгон. Снейк-ран не закольцован — это способствует естественным перерывам в катании и равномерному распределению потоков райдеров.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

Бетон — та материя, которая обычно живому органическому миру противопоставляется. В Лермонтове же XSA наделяет его природоподобием: форма дорожки напоминает бликующий на солнце горный ручей с пенными порогами, издалека вообще можно подумать, что это не бетон, а выход горной породы. В том, как ложатся на вручную затертую поверхность листья и тени чувствуется даже какая-то поэзия.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

В тех местах, где бетонную дорожку пересекают пешеходные тропинки, покрытие меняется на штампованный бетон — он притормаживает райдеров и дает сигнал «осторожно, тут могут быть люди». Пешеходы же издалека слышат шуршание колес по штамп-бетону. Кататься в парке можно и днем, и после захода солнца — для освещения дорожки и спотов установили две мачты освещения со светодиодными лампами.

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Эко-экстрим

Итак, первый сценарий — просто проехать дорожку «напрямую». Но поскольку XSA взяли за образец скейт-парки 1970-х годов, основной идеей которых была динамичность, есть и другой вариант — задействовать по пути четыре острова с разнообразными фигурами. Новичкам они позволят освоить первые трюки, а опытным райдерам — проявить фантазию. Фигуры трех секций имитируют стандартные городские зоны и востребованные у скейтеров объекты: скамейки, дорожные ограждения, клумбы для цветов. Центральная радиусная зона чуть больше и представляет собой более или менее классический боул.

Антон Тихонов, архитектор:

«В этом парке можно делать вообще все, что душе угодно — спрыгивать вниз, запрыгивать наверх, скользить по краям или прыгать в длину, словно перепрыгиваешь дорогу между тротуаров. Райдеры тут ограничены только своей фантазией. Лучше кататься сверху вниз, но не принципиально, двигаться можно в обе стороны.»

Шпаргалка с названиями фигур

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Начинается снейк-ран с прямого ролла, который помогает набрать скорость. Следом идут два симметричных контруклона (counter-slopes) с бетонными коупингами, гигантский двухметровый бэнк (china bank) и длинный бетонный квотерпайп (road barrier). Дальше под сенью берез поместился резкий и амплитудный круглый ролл — на нем, как выражаются авторы, можно «пощелкать трюки».

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

Следующий пункт — авторская фигура, которой XSA дали название flowerbed: два симметричных углубления в дорожке, напоминающих клумбу без земли. Здесь райдер может проскользить по краю, наклонив доску вниз, или перепрыгнуть углубление.

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Центральный радиусный остров по форме напоминает осушенный фонтан — в контексте диковатого сквера и кавказских курортов с минеральными водами этот образ кажется очень уместным. Деревья и здесь защищены высокими «кратерами», образующими дополнительные сложные поверхности для катания.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

Последняя фигура — трехметровый кёрб, похожий на обычный бордюр. Здесь на него не нужно запрыгивать, можно просто заехать — так у любого новичка получится потренировать баланс и скольжения.

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От идеи к затирке

XSA не только проектируют, но и строят площадки буквально своими руками, поэтому знают лучшие рецепты бетона и способы сделать свои объекты эстетичными и стойкими — они не боятся колес, влаги и эрозии. В основании фигур — уплотненная гравийная подушка. Сами фигуры формировались постепенным наслоением инертного материала, после чего их вручную обработали до необходимых размеров и очертаний. Затем установили маяки-опоры, на которые положили «скелет» — каркас из арматуры — и залили его бетоном. Финальный шаг — формирование фигур из бетона и его многоэтапная затирка. Такой DIY-подход делает материал более теплым, а стык бетона и травы не вызывает внутреннего диссонанса.

© archi.ru

© archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

Бетонный снейк-ран в сквере города Лермонтов, как нам кажется, разрушает несколько стереотипов, связанных с типологией площадки для экстремальных видов спорта. Оказывается, она может быть органична не только пятачку под эстакадой или на окраине города, но и лиричному скверу. Бетон способен резонировать с пейзажем, а еще не обязательно замыкаться в пространстве прямоугольника. Кроме того, в очередной раз сработал и другой ценный эффект: вокруг спота формируются сообщества самых разных людей — от родителей с детьми и внуками до спортсменов и фотохудожников.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

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