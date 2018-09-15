АО «Связьтранснефть» завершило строительство новой волоконно-оптической линии передачи

Северо-Кавказский филиал (г. Новороссийск) АО «Связьтранснефть» завершил строительство волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) на участке узел связи «Тихорецкий» — узел связи «Армавирский». Протяженность новой линии связи, оборудованной цифровой синхронной системой передачи (SDH), составила более 130 км.

Строительство велось с августа 2017 года в рамках программы технического перевооружения. На территории пяти районов Краснодарского края в грунт был проложен волоконно-оптический кабель, подключено девять существующих пунктов контроля и управления линейной телемеханики к цифровым каналам связи на уровне Ethernet-каналов по технологии «Spanning Tree» и STM-1.

Построенная система связи входит в состав ведомственной сети связи АО «Связьтранснефть», удовлетворяющей потребностям единой информационной системы ПАО «Транснефть» в высокоскоростных каналах.

ВОЛП обеспечивает технологическое управление магистральными нефтепроводами Малгобек — Тихорецк, Обводной вокруг Чеченской Республики, Грозный — Баку и централизованное управление производственно-хозяйственной деятельностью эксплуатационных служб.

Строительство волоконно-оптической линии на участке УС Тихорецкий — УС Армавирский позволило создать резервный канал производственно-технологической сети связи, что существенно повысило уровень отказоустойчивости, защищенности каналов связи и передачи данных на этом участке.