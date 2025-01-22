Группа ПОЛИПЛАСТИК внедряет новые технологии в дорожное строительство

Крупнейший российский производитель полимерной трубной продукции — Группа ПОЛИПЛАСТИК — разрабатывает новые подходы к развитию электросетевой инфраструктуры. Одним из перспективных решений для систем мониторинга и волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) являются полиэтиленовые микротрубки ТЕЛЕПАЙП. Импортозамещающее решение получает все большее распространение. В конце 2024 года на строительство Южно-Лыткаринской автодороги в Подмосковье отгружено 100 километров данной продукции. В наступившем году планируется значительно увеличить географию поставок и объемы выпуска микротрубок ТЕЛЕПАЙП.

Микротрубки ТЕЛЕПАЙП © www.polyplastic.ru

Производство было налажено на московском заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК — «АНД Газтрубпласт». Продукция изготавливается из композиции на основе полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) в виде отдельных трубок диаметром 16 мм с толщиной стенки 2 мм, а также в формате многоходовых кабель-каналов — пакетов из 2, 4, 6 и 8 трубок, объединенных оболочкой. Добавление красителей позволяет легко идентифицировать разные кабели в проложенных сетях. Средняя производительность на заводе составляет 1600 метров микротрубок в сутки.

ТЕЛЕПАЙП © www.polyplastic.ru

Микротрубки предназначены для обустройства распределительных сетей кабельной канализации и систем связи, в том числе промышленных систем и систем обеспечения безопасности. Они могут успешно использоваться в строительстве автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, связанной с созданием транзитных систем связи и программных комплексов «Умная дорога».

Еще одной перспективной нишей являются системы мониторинга на основе волоконно-оптических датчиков. Они используются для прогнозирования землетрясений, фиксации подвижек грунта, для наблюдения за состоянием автотрасс, за фундаментами зданий и металлоконструкциями.

Микротрубки позволяют защитить сети от механических нагрузок и агрессивных факторов окружающей среды. К их преимуществам можно отнести высокую пропускную способность, возможность выдерживать давление до 15 бар, которое возникает при задувке кабеля, низкий коэффициент трения, быстрый монтаж. Укладка пакетов микротрубок ведется подземным траншейным способом.

Спрос на продукцию со стороны потребителей растет. Проекты с применением пакетов микротрубок реализованы в Московской, Самарской, Свердловской областях и в Краснодарском крае.

Во второй половине 2024 года Группа ПОЛИПЛАСТИК получила заказ на производство пакетов ТЕЛЕПАЙП в объеме 100 километров. Продукция будет использована для обеспечения работы программного комплекса «Умная дорога» при строительстве Южно-Лыткаринской автодороги. Необходимый объем микротрубок был наработан на АО «Завод АНД Газтрубпласт» за два месяца. В конце 2024 года в барабанах отрезками по 2000 метров продукция была поставлена на объект. Всего было отгружено 50 барабанов. Строительно-монтажные работы стартуют весной 2025 года.

Отгрузка продукции на объект © www.polyplastic.ru

Ожидается, что в наступившем году география поставок ТЕЛЕПАЙП заметно расширится — в число потенциальных потребителей добавятся новые заказчики в Краснодарском крае и Уральском федеральном округе. Соответственно, планируется увеличить объемы выпуска — до 400 километров пакетов ТЕЛЕПАЙП, в том числе 250 км пакетов из 8 и 150 км пакетов из 4 микротрубок.

Помимо роста количественных показателей, в планах — расширение линейки продукции. Конструкция пакетов будет модифицирована путем внедрения под оболочку токопроводящего провода. Это позволит легко определять местоположение сети и облегчит замену поврежденного участка.

Развитие производства микротрубок ТЕЛЕПАЙП Группой ПОЛИПЛАСТИК позволит обеспечить заказчиков по всей стране необходимым объемом качественной продукции для длительной и безаварийной работы электросетевой инфраструктуры.

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