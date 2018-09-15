В Туве открыли новую школу-интернат аграрного профиля

3 сентября состоялось открытие новой школы в селе Ийи-Тал. Село с населением чуть больше 600 человек получило школу на 176 учеников со спортзалом и интернатом на 50 детей.

Весь комплекс полностью благоустроен: кроме электроснабжения, инфраструктура включает автономное отопление, водопровод, канализацию, горячее водоснабжение.

На строительство Ийи-талской школы было направлено из бюджета 315,8 млн. рублей.

Новая школа получила статус республиканской и аграрную специализацию.

Это подразумевает особый порядок формирования педагогических кадров, набора детей, финансового и материально-технического обеспечения. Помимо детей Ийи-Тала в школе будут учиться дети участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи». Все 50 мест в интернате уже заняты приехавшими со всех концов Тувы детьми из фермерских семей.

На конкурсной основе проводился подбор учительских и обслуживающих кадров. Среди управленцев и педагогов школы — опытные специалисты, приехавшие из других сел и городов, включая столицу республики. Руководить школой будет Алексей Ширапай, до этого работавший заместителем директора республиканского аграрного лицея в Кызыле. Часть учителей набрана из школ города Шагонара, и они вместе с новой работой получат гранты на 1 млн. рублей в рамках программы развития русского языка в сельских школах. В общей сложности весь штат школы-интерната — более 60 работников, 33 из которых учителя и воспитатели.