В Бай-Тайгинском районе республики Тувы открылась новая школа после капитального ремонта

В селе Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района состоялось торжественное открытие начальной школы имени Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока после капитального ремонта. Реконструкция образовательного учреждения проведена в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В школе полностью обновлена материально-техническая база: установлена новая функциональная мебель, закуплены современные технические средства обучения и актуальные учебно-методические комплексы.

Источник: tmgnews.ru

