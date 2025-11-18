В Бай-Тайгинском районе республики Тувы открылась новая школа после капитального ремонта
В селе Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района состоялось торжественное открытие начальной школы имени Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока после капитального ремонта. Реконструкция образовательного учреждения проведена в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
В школе полностью обновлена материально-техническая база: установлена новая функциональная мебель, закуплены современные технические средства обучения и актуальные учебно-методические комплексы.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 27 ноября открыта новая школу в селе Тимофеевка Ставропольского района...залы, столовая. Появился и новый, современный музей школы и села.
- Новый корпус нижне-иволгинской школы ввели в эксплуатацию в предд...ой, построенной в Бурятии в период с 2017 по 2023 годы.
- В Альметьевске после масштабной реконструкции открылась старейшая государственная школа города.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0