В Улан-Удэ открылось новое здание школы № 63, рассчитанное на 1500 мест

1 сентября в 112 микрорайоне города Улан-Удэ открылось новое здание школы учеников, которые будут учиться в две смены. Третья смена в этой школе полностью ликвидирована.

Новый корпус школы № 63 — это современное здание с двумя просторными спортивными залами, тремя спортивными площадками, вместительным актовым залом, мастерскими, большой библиотекой, кабинетами с современным оборудованием и возможностями для инклюзивного обучения. Так, 53 ребенка с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться в этой школе с этого года.

В 2017 году в 112 микрорайоне появился целый ряд инфраструктурных объектов: амбулатория общей врачебной практики, рассчитанная на 10-тысячное население сотых кварталов, четырехполосная дорога , построенная в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Сейчас здание школы.