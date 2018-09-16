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Детские сады и школы

В Улан-Удэ открылось новое здание школы № 63, рассчитанное на 1500 мест

  •  © egov-buryatia.ru

1 сентября в 112 микрорайоне города Улан-Удэ открылось новое здание школы учеников, которые будут учиться в две смены. Третья смена в этой школе полностью ликвидирована.

Новый корпус школы № 63 — это современное здание с двумя просторными спортивными залами, тремя спортивными площадками, вместительным актовым залом, мастерскими, большой библиотекой, кабинетами с современным оборудованием и возможностями для инклюзивного обучения. Так, 53 ребенка с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться в этой школе с этого года.

В 2017 году в 112 микрорайоне появился целый ряд инфраструктурных объектов: амбулатория общей врачебной практики, рассчитанная на 10-тысячное население сотых кварталов, четырехполосная дорога, построенная в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Сейчас здание школы.

  •  © egov-buryatia.ru
  •  © egov-buryatia.ru
  •  © egov-buryatia.ru
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http://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=17641

Бурятия, новая школа
  • Великоросс Великоросс
    16.09.1815:40:24

    •  © egov-buryatia.ru

    •  © egov-buryatia.ru

    •  © egov-buryatia.ru

    •  © egov-buryatia.ru

    •  © egov-buryatia.ru

    •  © egov-buryatia.ru

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