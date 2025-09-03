Бурятский лицей-интернат № 1 открыл двери после масштабного обновления
На капитальный ремонт учебного заведения было направлено более 132 миллионов рублей.
В День знаний Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1 встретил учеников в полностью обновленном здании. Масштабный капитальный ремонт проведен в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования. Работы затронули все ключевые элементы здания: была полностью обновлена кровля, системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. Установлен новый вентилируемый фасад из керамогранита, проведены электромонтажные работы и ремонт пожарной сигнализации, сообщается Правительством Республики Бурятия.
Помимо технического обновления, лицей получил совершенно новый дизайн интерьеров. Особый колорит создают элементы национальной культуры: колонны в фойе украшены старомонгольской письменностью, а на стенах размещены тематические рисунки.
Учебные классы полностью укомплектованы новой современной мебелью и оборудованием, которое позволит сделать процесс обучения еще более эффективным и интересным. Обновленная инфраструктура лицея-интерната создает современную и комфортную образовательную среду для сотен учеников.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Новый корпус нижне-иволгинской школы ввели в эксплуатацию в предд...ой, построенной в Бурятии в период с 2017 по 2023 годы.
- Лицей им. В.С. Мункина открылся в с. Кижингинск Кижингинского района Б...ну построено в рамках национального проекта «Образование».
- 1 сентября в Симферопольском районе произошло важное событие &mda...ь есть спортивный и актовый залы, кабинеты искусств и технологии.
Поделись позитивом в своих соцсетях