Bionysheva_Elena Детские сады и школы

Бурятский лицей-интернат № 1 открыл двери после масштабного обновления

На капитальный ремонт учебного заведения было направлено более 132 миллионов рублей.

В День знаний Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1 встретил учеников в полностью обновленном здании. Масштабный капитальный ремонт проведен в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования. Работы затронули все ключевые элементы здания: была полностью обновлена кровля, системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. Установлен новый вентилируемый фасад из керамогранита, проведены электромонтажные работы и ремонт пожарной сигнализации, сообщается Правительством Республики Бурятия.

Помимо технического обновления, лицей получил совершенно новый дизайн интерьеров. Особый колорит создают элементы национальной культуры: колонны в фойе украшены старомонгольской письменностью, а на стенах размещены тематические рисунки.

Учебные классы полностью укомплектованы новой современной мебелью и оборудованием, которое позволит сделать процесс обучения еще более эффективным и интересным. Обновленная инфраструктура лицея-интерната создает современную и комфортную образовательную среду для сотен учеников.

Источник: egov-buryatia.ru

