Новости дорожного хозяйства

Завершился ремонт путепровода на автодороге «М-7 «Волга"-Электроугли»





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До ремонта техническое состояние путепровода, построенного в 1980 году, было признано неудовлетворительным. Ремонтные работы на участке начались в июле 2017 года и завершились в июле текущего год.

Региональная дорога «М-7 «Волга"-Электроугли» является важной транспортной артерией для жителей Московской области, она соединяет между собой высокоинтенсивные Горьковское и Носовихинское шоссе. Ежедневно по дороге проезжает свыше 30 тысяч автомобилей.

На подъезде к Саратову капитально отремонтировали два моста





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Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» завершило капитальный ремонт мостов через реки Сухая Лебедка и Баланда на 618-м и 638-м км подъездной дороги от Р-22 «Каспий» в Саратовской области.

В Заиграевском районе Бурятии отремонтировали 53-метровый мост

53-метровый мост через реку Брянка в п. Заиграево был признан аварийным в 2015 году. До 1986 года мост был деревянным, потом был заменен бетонным. Капитальный ремонт моста начался в ноябре 2017 года и был завершен раньше срока. Стоимость работ — 29,64 млн. рублей.

Инновационные разделительные ограждения установили на шоссе в Красногорске





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Конструкции выполнены из долговечных композитных материалов. Они отличаются низкой себестоимостью, компактностью, простотой и оперативностью в установке. Это позволяет специалистам быстрее реагировать на возникающие угрозы безопасности дорожного движения.

К тому же водители легко распознают их во время движения, конструкции окрашены в красный, желтый и черные цвета, имеют светоотражающие знаки. Один из плюсов конструкций — в отличие от сигнальных столбиков, к примеру, сквозь них нельзя пройти или проехать.

Завершен ремонт на 11 участках региональных трасс Нижегородщины





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По информации главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, полностью закончены асфальтовые работы на 11 региональных объектах по программе «Безопасные и качественные дороги». В частности, полностью закончены асфальтовые работы на двух участках дороги Большая Ельня — Ольгино по программе «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик заканчивает нанесение там термопластиковой разметки.

В поселке Сандово Тверской области отремонтировано дорожное покрытие на трех улицах

В поселке Сандово Тверской области отремонтировано дорожное покрытие по улицам Школьная, Октябрьская и Лесная общей протяженностью 1,6 км. На приведение в порядок объектов из областного и местного бюджетов направлено свыше 8,7 млн рублей.

В этом году в программу ремонта местных дорог включено 206 объектов: 52 в Твери и 154 объекта в других муниципалитетах. На приведение в порядок муниципальных дорог Верхневолжья в этом году заложено более 1,6 млрд рублей. Софинансирование из местных бюджетов — более 346 млн рублей.

В Тверской области в 2018 году также планируется привести в надлежащее состояние 57 объектов в рамках программы ремонта региональных и межмуниципальных дорог. Кроме того, продолжатся работы на ранее начатых участках дорог.

Завершен ремонт участка дороги Московское шоссе-торфопредприятие в Нижегородской области

В Березнике Архангельской области отремонтировали две улицы

В 2018 году муниципальные образования Поморья (без учёта Архангельска) в результате трёх проведённых конкурсов дополнительно получили на восстановление дорог около 144 миллионов рублей из областного бюджета. На эти средства в общей сложности будут приведены в порядок 18 километров улиц. Это крупнейший объём «дорожных» субсидий муниципалитетам региона за последние годы

В Приморском районе завершён ремонт дороги на нефтебазу и посёлок Талаги

В 2014 году был отремонтирован участок длиной в 4,5 километра, в 2016 году капремонт провели на участке длиной в 850 метров, в нынешнем году привели в порядок третий участок дороги, протяжённость которого составила 2,35 километра.

Помимо укладки нового слоя асфальта, на участке были выполнены работы по укреплению обочин, прочистке водоотводных каналов и водопропускных труб, а также вырубке кустарника на обочинах. Нанесена дорожная разметка, установлены четыре новых остановочных павильона, обустроены карманы для заезда автобусов и тротуары.

В Истре завершился ремонт путепровода над трассой М-9 «Балтия»





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Специалисты подрядной организации завершили ремонт путепровода на 2,5 километре региональной автодороги «Волоколамское шоссе — Онуфриево — Орешки — Колюбакино», что находится над автомагистралью М-9 «Балтия» в городском округе Истра

Капремонт участка Туполевского шоссе завершили в Жуковском





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Специалисты подрядной организации завершили капитальный ремонт Туполевского шоссе (ул. Туполева с 0 по 1,5 км) протяженностью 1,5 километра. Работы начались в августе прошлого года и завершились в июне 2018 года.

В рамках капитального ремонта выполнено переустройство инженерных сетей, усиление существующего нижнего слоя и устройство нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Для комфортного передвижения пешеходов вдоль участка автодороги построены тротуары. Для обеспечения безопасности дорожного движения установили дорожные знаки и щитки со световозвращающей поверхностью, искусственные неровности, перильное ограждение, наружное освещение, а также заменили светофор на пересечении Туполевского шоссе с улицей Горького

В Заиграевском районе Бурятии открыли 6 километров отремонтированной дороги





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В 2018 году дорожники привели в нормативное состояние 6,138 километров дорог в трех поселениях района — поселке городского типа Заиграево, поселке Онохой, сельском поселении Усть-Брянское. Общая стоимость работ — 137, 334 млн рублей. Ремонт на этих дорогах не проводился более 30 лет.

В Ужурском районе завершился капитальный ремонт моста

На региональной автодороге «Обход г. Ужур» в районе завода железобетонных изделий закончен капитальный ремонт моста через реку Ужурка. Мост был построен в 1982 году и с тех пор не ремонтировался. Сооружение находилось в неудовлетворительном состоянии до октября прошлого года.Мостовики справились с работой на месяц раньше установленного контрактом срока, сдав переправу в эксплуатацию 31 июля.

За 10 месяцев бригада капитально отремонтировала опоры, пролетные строения, мостовое полотно и подходы к мосту. В итоге, комбинированный мост стал полностью железобетонным. Капитальный ремонт искусственного сооружения обошелся краевому бюджету в 19,7 млн рублей.

В столице Алтайского края по проекту «Безопасные и качественные дороги» завершили ремонт десяти объектов





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В четверг, 2 августа, в Барнауле прошла приемка Лесного тракта и улицы Ржевской, отремонтированных по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Площадь ремонта составила почти 40 тысяч квадратных метров.-

Всего в этом году по проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 44 объекта в краевой столице, десять из них (включая Лесной тракт и улицу Ржевскую) уже ввели в эксплуатацию

В Алтайском крае завершили ремонт участка дороги в Троицком районе





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Троицкий филиал Северо-Восточного дорожно-строительного управления — завершила ремонт участка трассы «Р-256 — Гордеевский — Заводское — Куличье — озеро Петровское» в районе поселка Гордеевский. Протяженность участка составляет 1,4 километра.

Северо-Восточное дорожно-строительное управление — завершил ремонт подъезда к селу Косиха досрочно





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К ремонту дорожники приступили в мае. В соответствии с контрактом на объекте уложили асфальт, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью. Общая протяженность ремонтируемого участка составила 4,3 километра, средства на ремонт дороги выделили из краевого бюджета.

Дорожники отремонтировали несколько трасс в столице Дня шахтера — 2018

На автодороге Турочак — Таштагол появилось новое асфальтобетонное покрытие общей протяженностью почти 6 км в населенных пунктах Чушла, Габовск, Алтамаш. Установлены новые автобусные остановки с заездными карманами, дорожные знаки и ограждение. В итоге решена проблема сильной запыленности при прохождении транзитного транспорта из Таштагола в Турочак и обратно.

Устранена просадка на дороге Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк (примыкание к дороге на Калтан). На этом участке в начале лета наблюдалась сильная просадка асфальта — более 10 см. Причиной стало водонасыщение земляного полотна, из-за чего была потеряна несущая способность основания. Для устранения произведена выемка грунта, засыпка несжимаемого материала, уложено несколько слоев асфальтобетонной смеси. Для верхнего слоя применен щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обладает улучшенными характеристиками по сравнению с классическим асфальтом.

В Прикамье досрочно завершен ремонт моста через р. Сюзьва на федеральной трассе М-7 «Волга»

Ремонт моста на 449-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» через реку Сюзьва в Краснокамском районе Пермского края завершен. Дорожное движение полностью открыто.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!