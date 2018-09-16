Новости дорожного хозяйства
Завершился ремонт путепровода на автодороге «М-7 «Волга"-Электроугли»
До ремонта техническое состояние путепровода, построенного в 1980 году, было признано неудовлетворительным. Ремонтные работы на участке начались в июле 2017 года и завершились в июле текущего год.
Региональная дорога «М-7 «Волга"-Электроугли» является важной транспортной артерией для жителей Московской области, она соединяет между собой высокоинтенсивные Горьковское и Носовихинское шоссе. Ежедневно по дороге проезжает свыше 30 тысяч автомобилей.
На подъезде к Саратову капитально отремонтировали два моста
Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» завершило капитальный ремонт мостов через реки Сухая Лебедка и Баланда на 618-м и 638-м км подъездной дороги от Р-22 «Каспий» в Саратовской области.
В Заиграевском районе Бурятии отремонтировали 53-метровый мост
53-метровый мост через реку Брянка в п. Заиграево был признан аварийным в 2015 году. До 1986 года мост был деревянным, потом был заменен бетонным. Капитальный ремонт моста начался в ноябре 2017 года и был завершен раньше срока. Стоимость работ — 29,64 млн. рублей.
Инновационные разделительные ограждения установили на шоссе в Красногорске
Конструкции выполнены из долговечных композитных материалов. Они отличаются низкой себестоимостью, компактностью, простотой и оперативностью в установке. Это позволяет специалистам быстрее реагировать на возникающие угрозы безопасности дорожного движения.
К тому же водители легко распознают их во время движения, конструкции окрашены в красный, желтый и черные цвета, имеют светоотражающие знаки. Один из плюсов конструкций — в отличие от сигнальных столбиков, к примеру, сквозь них нельзя пройти или проехать.
Завершен ремонт на 11 участках региональных трасс Нижегородщины
По информации главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, полностью закончены асфальтовые работы на 11 региональных объектах по программе «Безопасные и качественные дороги». В частности, полностью закончены асфальтовые работы на двух участках дороги Большая Ельня — Ольгино по программе «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик заканчивает нанесение там термопластиковой разметки.
В поселке Сандово Тверской области отремонтировано дорожное покрытие на трех улицах
В поселке Сандово Тверской области отремонтировано дорожное покрытие по улицам Школьная, Октябрьская и Лесная общей протяженностью 1,6 км. На приведение в порядок объектов из областного и местного бюджетов направлено свыше 8,7 млн рублей.
В этом году в программу ремонта местных дорог включено 206 объектов: 52 в Твери и 154 объекта в других муниципалитетах. На приведение в порядок муниципальных дорог Верхневолжья в этом году заложено более 1,6 млрд рублей. Софинансирование из местных бюджетов — более 346 млн рублей.
В Тверской области в 2018 году также планируется привести в надлежащее состояние 57 объектов в рамках программы ремонта региональных и межмуниципальных дорог. Кроме того, продолжатся работы на ранее начатых участках дорог.
Завершен ремонт участка дороги Московское шоссе-торфопредприятие в Нижегородской области
В Березнике Архангельской области отремонтировали две улицы
В 2018 году муниципальные образования Поморья (без учёта Архангельска) в результате трёх проведённых конкурсов дополнительно получили на восстановление дорог около 144 миллионов рублей из областного бюджета. На эти средства в общей сложности будут приведены в порядок 18 километров улиц. Это крупнейший объём «дорожных» субсидий муниципалитетам региона за последние годы
В Приморском районе завершён ремонт дороги на нефтебазу и посёлок Талаги
В 2014 году был отремонтирован участок длиной в 4,5 километра, в 2016 году капремонт провели на участке длиной в 850 метров, в нынешнем году привели в порядок третий участок дороги, протяжённость которого составила 2,35 километра.
Помимо укладки нового слоя асфальта, на участке были выполнены работы по укреплению обочин, прочистке водоотводных каналов и водопропускных труб, а также вырубке кустарника на обочинах. Нанесена дорожная разметка, установлены четыре новых остановочных павильона, обустроены карманы для заезда автобусов и тротуары.
В Истре завершился ремонт путепровода над трассой М-9 «Балтия»
Специалисты подрядной организации завершили ремонт путепровода на 2,5 километре региональной автодороги «Волоколамское шоссе — Онуфриево — Орешки — Колюбакино», что находится над автомагистралью М-9 «Балтия» в городском округе Истра
Капремонт участка Туполевского шоссе завершили в Жуковском
Специалисты подрядной организации завершили капитальный ремонт Туполевского шоссе (ул. Туполева с 0 по 1,5 км) протяженностью 1,5 километра. Работы начались в августе прошлого года и завершились в июне 2018 года.
В рамках капитального ремонта выполнено переустройство инженерных сетей, усиление существующего нижнего слоя и устройство нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Для комфортного передвижения пешеходов вдоль участка автодороги построены тротуары. Для обеспечения безопасности дорожного движения установили дорожные знаки и щитки со световозвращающей поверхностью, искусственные неровности, перильное ограждение, наружное освещение, а также заменили светофор на пересечении Туполевского шоссе с улицей Горького
В Заиграевском районе Бурятии открыли 6 километров отремонтированной дороги
В 2018 году дорожники привели в нормативное состояние 6,138 километров дорог в трех поселениях района — поселке городского типа Заиграево, поселке Онохой, сельском поселении Усть-Брянское. Общая стоимость работ — 137, 334 млн рублей. Ремонт на этих дорогах не проводился более 30 лет.
В Ужурском районе завершился капитальный ремонт моста
На региональной автодороге «Обход г. Ужур» в районе завода железобетонных изделий закончен капитальный ремонт моста через реку Ужурка. Мост был построен в 1982 году и с тех пор не ремонтировался. Сооружение находилось в неудовлетворительном состоянии до октября прошлого года.Мостовики справились с работой на месяц раньше установленного контрактом срока, сдав переправу в эксплуатацию 31 июля.
За 10 месяцев бригада капитально отремонтировала опоры, пролетные строения, мостовое полотно и подходы к мосту. В итоге, комбинированный мост стал полностью железобетонным. Капитальный ремонт искусственного сооружения обошелся краевому бюджету в 19,7 млн рублей.
В столице Алтайского края по проекту «Безопасные и качественные дороги» завершили ремонт десяти объектов
В четверг, 2 августа, в Барнауле прошла приемка Лесного тракта и улицы Ржевской, отремонтированных по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».
Площадь ремонта составила почти 40 тысяч квадратных метров.-
Всего в этом году по проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 44 объекта в краевой столице, десять из них (включая Лесной тракт и улицу Ржевскую) уже ввели в эксплуатацию
В Алтайском крае завершили ремонт участка дороги в Троицком районе
Троицкий филиал Северо-Восточного дорожно-строительного управления — завершила ремонт участка трассы «Р-256 — Гордеевский — Заводское — Куличье — озеро Петровское» в районе поселка Гордеевский. Протяженность участка составляет 1,4 километра.
Северо-Восточное дорожно-строительное управление — завершил ремонт подъезда к селу Косиха досрочно
К ремонту дорожники приступили в мае. В соответствии с контрактом на объекте уложили асфальт, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью. Общая протяженность ремонтируемого участка составила 4,3 километра, средства на ремонт дороги выделили из краевого бюджета.
Дорожники отремонтировали несколько трасс в столице Дня шахтера — 2018
На автодороге Турочак — Таштагол появилось новое асфальтобетонное покрытие общей протяженностью почти 6 км в населенных пунктах Чушла, Габовск, Алтамаш. Установлены новые автобусные остановки с заездными карманами, дорожные знаки и ограждение. В итоге решена проблема сильной запыленности при прохождении транзитного транспорта из Таштагола в Турочак и обратно.
Устранена просадка на дороге Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк (примыкание к дороге на Калтан). На этом участке в начале лета наблюдалась сильная просадка асфальта — более 10 см. Причиной стало водонасыщение земляного полотна, из-за чего была потеряна несущая способность основания. Для устранения произведена выемка грунта, засыпка несжимаемого материала, уложено несколько слоев асфальтобетонной смеси. Для верхнего слоя применен щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обладает улучшенными характеристиками по сравнению с классическим асфальтом.
В Прикамье досрочно завершен ремонт моста через р. Сюзьва на федеральной трассе М-7 «Волга»
Ремонт моста на 449-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» через реку Сюзьва в Краснокамском районе Пермского края завершен. Дорожное движение полностью открыто.
Пост сделан с содействием блогера Human RS!