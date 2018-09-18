Добавить статью
Фотофакты

Строительство железнодорожной станции «Карачарово» в Москве

  •  © Фото автора (A_SEVER)

В Москве продолжается строительство новой станции «Карачарово» Горьковского направления Московской железной дороги. В начале сентября был осуществлён перенос на новое место одного из трёх главных путей. В настоящее время строители готовятся к переносу второго главного пути, что позволит им завершить строительство второй пассажирской платформы станции «Карачарово» и начать строительство третьей платформы для поездов перспективной ВСМ Москва-Казань.

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Фото автора, сентябрь 2018 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Москва, РЖД, платформа
  • Владимир Стрижаков Владимир Стрижаков
    19.09.1808:49:24

    Да, с понедельника ехали по новому пути.

    #1070501
    • A_SEVER A_SEVER
      19.09.1809:26:14

      с понедельника ехали по новому пути
      Скоро и в другую сторону будете ехать по новому пути.

      #1070518
  • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
    19.09.1809:07:24

    «И немедленно выпил!» © ®™

    Отредактировано: Andrey Tupkalo~09:07 19.09.18
    #1070508
  • Нет аватара Инженер2015
    19.09.1809:36:18

    чьи поезда будут ездить по ВСМ до казани?

    #1070521
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,