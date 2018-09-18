Строительство железнодорожной станции «Карачарово» в Москве





© Фото автора (A_SEVER)

В Москве продолжается строительство новой станции «Карачарово» Горьковского направления Московской железной дороги. В начале сентября был осуществлён перенос на новое место одного из трёх главных путей. В настоящее время строители готовятся к переносу второго главного пути, что позволит им завершить строительство второй пассажирской платформы станции «Карачарово» и начать строительство третьей платформы для поездов перспективной ВСМ Москва-Казань.





© Фото автора (A_SEVER)

Фото автора, сентябрь 2018 года.