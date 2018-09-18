Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» на размагничивании

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Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» проекта 22160 на размагничивании в Новороссийске.

Первый серийный корабль проекта 22160 построен АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Татарстан) и был спущен на воду весной этого года.

Фото barmacode1.livejournal.com