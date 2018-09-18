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Фотофакты

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» на размагничивании

  •  © Фото barmacode1.livejournal.com
  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» проекта 22160 на размагничивании в Новороссийске.

Первый серийный корабль проекта 22160 построен АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Татарстан) и был спущен на воду весной этого года.

Фото barmacode1.livejournal.com

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Зеленодольский судостроительный завод, патрульный корабль, 22160, Дмитрий Рогачёв, размагничивание
  • Нет аватара Русь
    18.09.1810:27:20

    До конца года примут в состав ВМФ?

    #1070268
    • A_SEVER A_SEVER
      18.09.1811:05:00

      До конца года примут в состав ВМФ?
      Это станет ясно только после завершения испытаний корабля.

      #1070277
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