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Roman Wyrzykowski 16 февраля 2025, 15:54 85 Судостроение и судоходство

Патрульный корабль «Виктор Великий» вышел в море для проведения испытаний

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 © rg.ru

В Балтийском море начались заводские ходовые испытания патрульного корабля «Виктор Великий». Он спроектирован в Санкт-Петербурге, а строится в Зеленодольске для Военно-морского флота России.

«Виктор Великий» — пятый патрульный корабль проекта 22160. Его заложили 25 ноября 2016 года, спустили на воду 7 мая 2024-го. А в июле этого же года отбуксировали по внутренним водным путям в Кронштадт для доукомплектования. Здесь же он будет проходить испытания, а потом его примут на службу.

Корабль назван в честь советского катерника, Героя Советского Союза Виктора Ивановича Великого, удостоенного этого звания в 1944 году.

Всего для Черноморского флота возведут шесть таких кораблей.

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Источник: https://rg.ru/2025/02/14/reg-szfo/p...ore-dlia-provedeniia-ispytanij.html

"Виктор Великий", патрульный корабль, проект 22160, Зеленодольск
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