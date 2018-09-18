Гидросамолёт Л-410: лётно-технические характеристики, задачи проекта и другие подробности

Уральский завод гражданской авиации на гидроавиасалоне «Геленджик-2018» представил официально гидровариант самолёта Л-410. Новая модификация на поплавковом шасси разработана по разделу Е АП21 о внесении главных изменений в типовую конструкцию. Разработчик самолёта, чешская Aircraft Indastries в рамках лицензионного соглашения передала в Екатеринбург для производства Л-410 полный комплект конструкторской документации, аэродинамических и прочностных расчётов.

Вадим Дёмин, руководитель проекта по созданию поплавковой модификации Л-410 «Возможности самолёта позволяют использовать его на необорудованных гидроаэродромах, более того, с подбором площадки с воздуха. Первое, что сказал Денис Валентинович Мантуров, подойдя к нашему самолёту — надо вытеснять Twin Otter из островных государств.»

Подробности проектирования поплавков, как проходила переобувка самолёта, таблица лётно-технических характеристик, кто потенциальный покупатель гидроварианта Л-410, и какие новые варианты Л-410 будут испытывать позднее — в 89 выпуске FlightTV