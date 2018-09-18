Энергетики завершили подготовку подключения Куршской косы к Калининградской энергосистеме

Компания «Янтарьэнерго» (входит в «Россети») завершила работы по строительству инфраструктуры для подключения всей территории Куршской косы к энергосистеме Калининградской области. Начаты пусконаладочные работы, сообщила во вторник пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, поселки Рыбачий и Морское на Куршской косе сейчас получают энергию из Литвы через подстанцию «Нида». Уже этой осенью они будут обеспечиваться энергией от региональных электросетей. Связь с литовской «Нида» останется в качестве резервной.

«Все строительно-монтажные работы по подключению поселков Куршской косы к энергосистеме региона завершены, ведутся пуско-наладочные», — говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта по энергоснабжению Куршской косы составляет около 1 млрд рублей. Он включает прокладку 57 км кабельной линии, 1,5 км воздушной линии электропередачи, реконструкцию подстанции 110 и 15 киловольт в городе Зеленоградске и поселке Лесной, строительство трех трансформаторных подстанций в поселках Морское, Рыбачий и на парковке пешеходного маршрута «Высота Эфа».

«Благодаря реализации этого проекта Куршская коса получит дополнительную мощность около 7 мегаватт. Это даст импульс развитию территории, реализации инвестиционных проектов правительства Калининградской области, национального парка. В последние 20 лет Куршская коса не имела возможности для развития», — отметил гендиректор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский, слова которого приводит пресс-служба.

Куршская коса — узкая полоса земли, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды — 98 км (российская часть — 48 км), ширина — от 400 м до 3,8 км. В российской части Куршской косы расположен национальный парк, в нем создан большой музейный комплекс, работает полевой стационар Биологической станции Зоологического института РАН по кольцеванию птиц и изучению их миграции. На территории косы находятся три населенных пункта, в которых проживают в общей сложности около 1,5 тыс. человек.