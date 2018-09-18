Инновационная безопасность: что представил «НПО Ангстрем» на международной выставке «Армия-2018»



Стенд ОАО "НПО Ангстрем" на МВТФ "Армия-2018"

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С 21 по 26 августа на КВЦ «Патриот» прошел международный военно-технический форум «Армия-2018». Свои работы представили различные предприятия, в том числе и научно-производственная компания Ангстрем. На выставке были представлены инновационные радиостанции Р-187-П1Е, Р-187-ВЕ, УПП и Avarus, а также перспективные разработки. Эти изделия не только защищают связь во время боевых операций, но и исключают возможность ее подавления.

Ключевым продуктом компании является портативная радиостанция Азарт® (Р-187-П1Е). Она предназначена для построения подсистемы радиосвязи тактического звена, с помощью которого можно управлять и обеспечивать помехозащищенный обмен информации в любых природных условиях.

Радиостанция не только обеспечивает дополнительную защищенность радиосвязи во время выполнения боевых операций, но является уникальным продуктом на рынке радиосистем.

«НПО Ангстрем» покорил «Армию»

Наряду с другими представителями научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, ОАО «НПО Ангстрем» принял участие в МВТФ «Армия». На самой масштабной площадке России для показа современных образцов вооружения, а также военной и специальной техники обсуждались такие актуальные вопросы, как разработка новейших технологий и перспективные направления для развития военно-технической сферы.

От «НПО Ангстрем» на выставке была представлена радиостанция Р-187-П1Е, которую серийно поставляют в Вооруженные силы. Эта радиостанция обладает высокой устойчивостью к воздействию современных и перспективных средств радиоэлектронной борьбы. Она также обеспечивает помехозащищенное кодирование информации и эффективно функционирует в условиях электромагнитного подавления.

Компания также представила радиостанцию Р-187-ВЕ, возимую с программно-определяемой архитектурой (SDR) тактического звена управления. Это изделие предназначено для того, чтобы доводить информацию между наземными объектами ранжированного доступа к информационным ресурсам абонентов.

Все эти системы радиосвязи на базе продуктовой линейки «Азарт» обеспечивают обмен информации между пользователями тактического звена управления, включая командирские, командно-штабные машины и линейные объекты. Эта платформа радиосвязи обеспечивает организацию различных сетей радиосвязи и адаптацию радиостанции для работы в составе любой подсистемы управления и АСУ.

Из иностранных посетителей, основной интерес к продукции ОАО «НПО Ангстрем» проявили официальные делегаций Буркина Фасо, Руанды и Филиппин и представители Ирана, Сербии и Пакистана.

На выставке в павильоне ОАО «НПО Ангстрем» представили и тренажер пилота Space-Motion. Он выглядит, как кабина «пилота» на двух опорах-креплениях, конструкция которого позволяет ей вращаться на 360 градусов в двух плоскостях. У посетителей появилась возможность не только стать «командиром» межзвездного корабля, но и пилотом самолета.

Справка о компании:

ОАО «НПО Ангстрем» российская научно-производственная компания, которая разрабатывает и производит решения в области перспективной радиосвязи, автоматизированных систем и программного обеспечения. Свою деятельность компания начала с разработки системы тактической радиосвязи нового поколения. Целью разработки было улучшение устойчивости и безопасности национальной системы боевого управления и военных коммуникаций.

В 2011 году «НПО Ангстрем» выпустило первые в России радиостанции с программно-определяемой архитектурой. Главной миссией для компании стала разработка и производство автоматизированных систем, которые обеспечат безопасность людей и общества.

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