Участок подводной линии связи «Полярный экспресс» введен в тестовую эксплуатацию
В рамках проекта «Полярный экспресс» введён в тестовую эксплуатацию участок подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) от села Териберка Мурманской области до посёлка Амдерма Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили 12 сентября в Росморречфлоте.Как отмечают в агентстве, с подключением Амдермы к ПВОЛС в Ненецком автономном округе появился высокоскоростной оптический канал связи и быстрый интернет. В первую очередь к ПВОЛС подключили объекты социальной инфраструктуры.Работы ведутся в сложнейших погодных условиях северных широт. Подключение к ПВОЛС обеспечили российские компании: АО «Управление перспективных технологий», ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» и оператор ПВОЛС ФГУП «Морсвязьспутник».Планируется, что проект «Полярный экспресс» соединит Мурманск и Владивосток по кратчайшему маршруту между Европой и Азией и создаст альтернативу спутниковой связи в северных широтах.ПВОЛС общей протяжённостью 12650 км включает 6 пар оптических волокон с пропускной способностью 52-104 Терабит/сек, добавляют в агентстве.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- МегаФон построил для ФГУП «Росморпорт» защищённый канал связи п...нкеров‑газовозов к плавучему хранилищу газа в Мурманской области.
- Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки но...o; (входит в Госкорпорацию «Роскосмос) в Красноярском крае.
- На территории компании «Информационные спутниковые системы»...ения полетом и российским сегментом Международной космической станции.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0