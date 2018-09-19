Тральщик «Иван Антонов» ушёл на испытания
Сегодня морской тральщик «Иван Антонов» проекта 12700 «Александрит» покинул акваторию ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» и в сопровождении буксиров отправился в Ладожское озеро на ходовые испытания. Первый серийный корабль проекта 12700 был заложен 25 января 2017 года и спущен на воду 25 апреля этого года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
Фото Gogs с сайта forums.airbase.ru
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