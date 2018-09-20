Группа ГАЗ представила обновленную версию «ГАЗели Next»

На открывшейся в Ганновере международной выставке коммерческого транспорта IAA-2018 «Группа ГАЗ» представила обновленную версию популярного малотоннажника «ГАЗель Next» — она оснащена 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen и 6-ступенчатой механической коробкой передач.Новая модификация создана с ориентацией на экспортные рынки.

Под капотом «ЕвроГАЗели» установлен мотор Volkswagen EA189 с системой впрыска Common Rail. Напомним, что соглашение о закупке этих двигателей между «Группой ГАЗ» и концерном Volkswagen было подписано в июне 2017 года. EA189 — один из тех агрегатов, которые фигурировали в разгоревшемся три года назад «дизельгейте». Для «ГАЗели Next» его оснастили системой очистки выхлопных газов SCR с впрыском мочевины. Утверждается, что с ней мотор честно вписывается в экологические нормы «Евро-6».

Максимальная мощность двигателя — 136 л.с. Максимальный крутящий момент 340 Нм достигается в наиболее востребованном диапазоне 1600-2250 оборотов в минуту. Мотор сочетается с новой 6-ступенчатой МКП собственной разработки и производства «Группы ГАЗ». Коробка передач имеет тросиковый привод и способна «переваривать» момент до 450 Нм.

«ЕвроГАЗель» представили сразу в двух версиях — бортовой грузовик и цельнометаллический фургон. В отличие от модификаций для внутреннего российского рынка, у ориентированного на Европу фургона — односкатная, а не двускатная, задняя ошиновка. Бортовой грузовик оснащен системой курсовой устойчивости (ESP) и — впервые в истории «ГАЗели» — подушками безопасности (фронтальные, для водителя и пассажира).

«ГАЗель-Next» с двигателем VW планируют предлагать и на российском рынке. Она дополнит существующую гамму моторов «ГАЗели-Next». Напомним, сейчас модель оснащают бензиновыми двигателями УМЗ Evotech (2.7, 120 л.с.), дизельными Cummins ISF (2.8, 149 л.с.), а также битопливными бензиново-газовыми (модификация УМЗ Evotech). Грузоподъемность у «ГАЗели» с немецким «сердцем» такая же, как у версии с двигателем Cummins — бортовой грузовик рассчитан на 1500 кг поклажи, а цельнометаллический фургон — на 1095 кг.

В Европе основными конкурентными преимуществами «ГАЗели Next» газовцы видят выносливую рамную конструкцию и низкую цену. Ожидается, что в Евросоюзе автомобиль будет предлагаться по цене на 15-20% дешевле, чем FIAT Ducato и Volkswagen Crafter.

Продажи «ГАЗели» с мотором VW в России и Европе начнутся в 2019 году. Контракт на поставку двигателей рассчитан на пять лет — за это время нижегородцы закупят 200 000 Volkswagen EA189. То есть ежегодно планируется выпускать по 40 000 «ГАЗелей Next» с этим двигателем.