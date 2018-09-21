Завод по производству систем водоотвода ливневых стоков открылся в Московской области

19 сентября в Звенигороде открыли завод компании ООО «ГидроБГ» по производству системы водоотвода для ливневых стоков. Выпускаемая продукция широко используется в строительстве системы водоотведения ливневых стоков в городах, аэродромах и частных домов.

На производстве созданы рабочие места для 75 человек. Ожидается, что ежегодно на заводе будет выпускаться продукция на 400 млн рублей.

Соучредителем компании ООО «ГидроБГ» является австрийская компания «Граспойнтнер Холдинг ГМБХ», существующая на рынке 35 лет и открывшая производства в нескольких странах Евросоюза.

Открывшийся в Звенигороде завод является самым крупным по площади из всех заводов компании «Граспойнтнер Холдинг ГМБХ». Запланировано также строительство второй очереди производственного здания по изготовлению решетчатого настила.