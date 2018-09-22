На Ярославском СЗ заложено судно-нефтесборщик проекта Р2114

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21 сентября на Ярославском судостроительном заводе (Ярославская область) состоялась торжественная церемония закладки судна-нефтесборщика проекта Р2114, строящегося по заказу АО «Транснефть — Прикамье».

Судно, длина которого более 20 метров, а ширина — 6, предназначено для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, в том числе на реках. Договор на его строительство был заключен в феврале. Планируется, что корабль будет передан АО «Транснефть — Прикамье» в сентябре 2019 года.

Ярославский судостроительный завод имеет значительный портфель заказов и в настоящее время по действующим государственным контрактам строит 16 судов, в числе которых морские буксиры, катера, бонопостановщики и пограничный сторожевой корабль.