Добавить статью
Видеоблог

«КАМПО» представило снаряжение для спасания подводников с глубин до 200 метров

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/gp_RFt_8HbQ

В дни проведения международного военно-технического форума «Армия-2018» подмосковная компания «КАМПО» представила спасательное снаряжение подводника ССП-М. По словам председателя совета директоров «КАМПО» Александра Кулика, это снаряжение позволит экипажу аварийной подлодки выходить на поверхность с глубин до 200 метров без дыхательного аппарата. Снаряжение успешно завершило процесс всех испытаний и проходит процедуру принятия на снабжение ВС РФ.

  •  © flotprom.ru

КАМПО
  • Nimfiar Nimfiar
    22.09.1823:10:11

    Чудной костюмчик, хотя за счет чего оно будет держать давление воды не понимаю. Такие костюмы для подводников, будут всегда в ходу. Возможно и для глубокоподводных работ приспособят.

    #1071487
    • Нет аватара AlexCrazy
      22.09.1823:28:11

      скорее всего декомпрессия происходит в самом костюме иначе будут проблемы со здоровьем. ну и в баллонах явно не воздух, а специальная смесь которая применяется при погружении на такие глубины .

      посмотрел ролик все равно ничего не понял …

      #1071494
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,