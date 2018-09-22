«КАМПО» представило снаряжение для спасания подводников с глубин до 200 метров

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В дни проведения международного военно-технического форума «Армия-2018» подмосковная компания «КАМПО» представила спасательное снаряжение подводника ССП-М. По словам председателя совета директоров «КАМПО» Александра Кулика, это снаряжение позволит экипажу аварийной подлодки выходить на поверхность с глубин до 200 метров без дыхательного аппарата. Снаряжение успешно завершило процесс всех испытаний и проходит процедуру принятия на снабжение ВС РФ.