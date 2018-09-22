Компания «Автодория» начала производство комплекса «Автодория 3.0»

Компания «Автодория» разрабатывает, производит и внедряет интеллектуальную транспортную систему для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Автодория» первой в России разработала и сертифицировала систему контроля средней скорости транспортных средств и является лидером этого сегмента рынка автоматической фиксации нарушений ПДД. В 2017 году компания «Автодория» вывела на рынок третье поколение системы, принципиальным отличием которой является одновременный контроль скорости, осуществляемый на протяжённых участках дорог (зональный контроль) и в местах установки приборов (контроль «мгновенной» скорости).

Для серийного производства оборудования комплекса «Автодория 3.0» разработчик выбрал одно из крупнейших приборостроительных предприятий Удмуртии — Ижевский радиозавод. Первая опытная партия из 20 изделий уже отгружена заказчику.

«Компания „Автодория“ сегодня выходит на крупные поставки оборудования фото- и видеофиксации, поэтому нам нужен надёжный партнёр, способный обеспечить серийный выпуск интеллектуального изделия, высокое качество сборки и надёжность. Изучив производственную базу предприятия, его широкие компетенции, опыт работы, технологии изготовления и испытания продукции, мы пришли к выводу, что „ИРЗ“ соответствует всем нашим требованиям. До конца 2019 года мы планируем изготовить на предприятии порядка 1000 систем „Автодория 3.0“, а до конца 2024 года — в общей сложности 6000 изделий, что позволит полностью обновить оборудование фотовидеофиксации во всех регионах нашего присутствия», − комментирует технический директор компании «Автодория» Антон Куховаренко.

Комплекс «Автодория 3.0» будет установлен в Удмуртии, а также на территории других субъектов РФ. В частности, 9 августа 2018 года его установили по ул. 10 лет Октября на участке автодороги от дома 46А до дома 48 по направлению к ул. Автозаводская.

«Повышение безопасности дорожного движения, снижение уровня смертности в результате ДТП − задача, направленная на выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 „О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года“. Ключевыми целями в области безопасности дорожного движения является снижение количества аварийных участков в два раза и снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Расширение производства и поставки приборов для контроля скорости будут способствовать повышению безопасности на дорогах России», − комментирует первый заместитель Председателя Правительства УР Александр Свинин.

Он также отметил, что начавшееся сотрудничество — один из примеров совместной работы Правительства Удмуртии и предприятий региона по продвижению товаров #СделановУдмуртии.

Напомним, договорённости о совместной работе были достигнуты в ходе рабочей встречи делегации Правительства Удмуртии и представителей казанской компании летом прошлого года. Тогда стороны условились, что «Автодория» посетит предприятие и изучит возможности кооперации. Затем в рамках форума «Бизнес-Успех» в 2017 году было заключено соглашение о сотрудничестве между группой компаний «Сотка высоток» (в неё входит «Автодория») и Ижевским радиозаводом.