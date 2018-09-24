Электровоз «Гранит» провел поезд с весом в 12 тысяч тонн

20 сентября грузовой двухсекционный электровоз с асинхронным тяговым приводом «Гранит» серии 2ЭС10 совершил поездку с рекордным весом состава 12 тыс. тонн по участку Бабаево — Лужская Октябрьской железной дороги, сообщили в центре общественных связей Группы «Синара».

"Поездка проведена в рамках опытной эксплуатации и тягово-энергетических испытаний электровозов 2ЭС10 на Октябрьской железной дороге. В испытаниях машины участвовали представители ОАО «РЖД», завода «Уральские локомотивы» и МТЗ-Трансмаш", — говорится в сообщении.

Так, по участку протяженностью 500 км двухсекционный локомотив 2ЭС10 провел груженый углем состав массой 12 тыс. 18 тонн.

Ранее поезда такого веса на участке Бабаево — Лужская проводились только по технологии сдвоенных поездов. Применение электровозов «Гранит» позволит увеличить пропускную способность участка, снизив при этом эксплуатационные расходы на содержание парка локомотивов, подчеркивают в пресс-службе Группы «Синара».

«Электровоз „Гранит“ задумывался и создавался на нашем предприятии именно как новый, высокотехнологичный и мощный грузовой электровоз, способный перевозить супертяжелые составы. Он испытан суровым сибирским климатом и Уральскими горами. Сейчас, когда высокими темпами идет развитие северных российских портов, в частности, порта Усть-Луга, его применение на участках Октябрьской железной дороги, а, возможно, и Северной, становится особенно актуальным», — прокомментировал итоги рекордной поездки электровоза 2ЭС10 гендиректор завода «Уральские локомотивы» Олег Спаи.

Грузовой электровоз с асинхронным тяговым приводом «Гранит» серии 2ЭС10 не имеет аналогов не только в России, но и на всем пространстве 1520. При стандартных весовых параметрах машина способна водить поезда весом на 40-50% больше, чем электровозы серии ВЛ11. Первый электровоз серии 2ЭС10 был выпущен на заводе в 2010 году. В августе 2011 года опытный образец грузового электровоза с асинхронным тяговым приводом «Гранит» № 002 совершил поездку с рекордным весом 9 тыс. тонн через Уральские горы по маршруту Екатеринбург-Сортировочный — Балезино. За 7 лет электровоз подтвердил свою эффективность и успешно эксплуатируется на Свердловской и Западно-Сибирской железных дорогах, а также в Мурманской области. На сегодня заводом выпущено 150 «Гранитов» как в двух-, так и в трехсекционной комплектации. Всего по контракту с ОАО «РЖД» будет поставлен 221 локомотив этой серии.