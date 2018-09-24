Добавить статью
Экспорт

УАЗ открыл первый дилерский центр в Ливане

  •  © uaz.ru

В сентябре 2018 года состоялось открытие первого официального дилера УАЗ в Ливане. На церемонии в Бейруте представили внедорожники Патриот, Пикап, легкий грузовик Профи, а также хорошо знакомый на Ближнем Востоке УАЗ Хантер.

История продаж моделей УАЗ в Ливане уходит корнями в середину прошлого века. С 1956 по 1992 год в этой стране купили 291 внедорожник УАЗ. После многолетней паузы УАЗ вернулся на местный рынок. Но теперь компания планирует продавать автомобили на регулярной основе и в заметно больших объёмах.

Партнером Ульяновского автозавода стала местная компания Ultimate Fahed, которая будет отвечать за импорт и дистрибуцию внедорожников УАЗ, а также их гарантийное обслуживание. До подписания соглашения с компанией УАЗ фирма Ultimate Fahed занималась продажами нишевых автомобилей — английских трековых спорткаров Ultima и российских вездеходов Trecol. Однако УАЗ станет первым массовым брендом в портфолио ливанской компании. Целью нового дистрибьютора является продажи до нескольких сотен внедорожников УАЗ в год.

«Сам Ливан считается небольшим рынком, тут ежегодно продаётся не более 50 000 новых автомобилей. Более ценным является тот факт, что эта страна признана законодателем трендов в арабском мире, а также исторически она расположена на перепутье торговых путей. Поэтому мы рассчитываем, что присутствие официального дистрибьютора УАЗ в Бейруте позволит нам расширить продажи автомобилей и в соседних странах», — сказал директор по экспорту компании УАЗ Андрей Дорофеев.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.uaz.ru/company/news/latest/first-uaz-dealership-in-lebanon

УАЗ, Ливан
  • Нет аватара Clausson
    24.09.1816:53:10

    Девушки как-то слишком вольно выглядят для Ливана        

    А в остальном — зачет.

    #1071933
    • Нет аватара termometrix
      24.09.1817:32:49

      Девушки как-то слишком вольно выглядят для Ливана

      Христианки ливанские…

      #1071943
  • kolop kolop
    24.09.1817:10:06

    Это сообщение для всех авто-производителей.

    Не увлекайтесь полуобнаженными моделями, особенно в мусульманских странах, это уже пошло, вульгарно и не уважение к традициям той страны где ты хочешь продавать своё авто. Ну и во-первых: Вы заставляете унижаться модели, во-вторых: теряется красота представления авто и в-третьих: такое ощущение, что авто-производителю приходиться привлекать внимание голыми частями тела модели, так как ихнее авто не ахти какое.

    А можно поступить по-другому. Ну например, если идёт презентация внедорожника, могли использовать в качестве модели мужчину в образе мачо или ковбоя, как бы намекая на кого нацелен в первую очередь этот автомобиль. Если же легковушка можно и девушку, только одетую элегантно или красиво (без обнажёнки), которая бы дополняла внешность и формы самой машины и также подчёркивала для кого предназначена это авто.

    Между прочим: на каком-то японском автошоу авто-производители дошли до такой степени пошлости, что организаторам шоу пришлось запретить выставлять модели.

    #1071938
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,