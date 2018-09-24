УАЗ открыл первый дилерский центр в Ливане

В сентябре 2018 года состоялось открытие первого официального дилера УАЗ в Ливане. На церемонии в Бейруте представили внедорожники Патриот, Пикап, легкий грузовик Профи, а также хорошо знакомый на Ближнем Востоке УАЗ Хантер.

История продаж моделей УАЗ в Ливане уходит корнями в середину прошлого века. С 1956 по 1992 год в этой стране купили 291 внедорожник УАЗ. После многолетней паузы УАЗ вернулся на местный рынок. Но теперь компания планирует продавать автомобили на регулярной основе и в заметно больших объёмах.

Партнером Ульяновского автозавода стала местная компания Ultimate Fahed, которая будет отвечать за импорт и дистрибуцию внедорожников УАЗ, а также их гарантийное обслуживание. До подписания соглашения с компанией УАЗ фирма Ultimate Fahed занималась продажами нишевых автомобилей — английских трековых спорткаров Ultima и российских вездеходов Trecol. Однако УАЗ станет первым массовым брендом в портфолио ливанской компании. Целью нового дистрибьютора является продажи до нескольких сотен внедорожников УАЗ в год.

«Сам Ливан считается небольшим рынком, тут ежегодно продаётся не более 50 000 новых автомобилей. Более ценным является тот факт, что эта страна признана законодателем трендов в арабском мире, а также исторически она расположена на перепутье торговых путей. Поэтому мы рассчитываем, что присутствие официального дистрибьютора УАЗ в Бейруте позволит нам расширить продажи автомобилей и в соседних странах», — сказал директор по экспорту компании УАЗ Андрей Дорофеев.