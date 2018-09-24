Клинцовский автокрановый завод представил линейку кранов-манипуляторов для Минобороны РФ

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На форуме «Армия-2018» Клинцовский автокрановый завод (КАЗ) представил обновленную линейку кранов собственной разработки и производства. Часть этой техники создавалась по заказу Инженерных войск Минобороны России, рассказал главный конструктор предприятия Виктор Гаврилов.

По его словам, некоторые из представленных на выставке изделий уже поставлены на снабжение российского военного ведомства, другие сейчас проходят испытания. Их планируют принять на вооружение в конце 2018-начале 2019 года.

Первый экспонат — кран-манипуляторная установка КМУ-3К с грузовым моментом 3 т-м и максимальной грузоподъемностью 1,12 т. Ее представили впервые.





© Фото из открытых источников

«Базой для разработки этого изделия стало техзадание на составную часть боевой машины, которая уже изготовлена и готовится к прохождению дальнейших испытаний, — отметил Гаврилов. — Создание машины отмечено грифом «Совершенно секретно».

Установка КМУ-10К с грузовым моментом 12,5 т-м создавалась по ТЗ российских Инженерных войск и применяется в составе крана-манипулятора военного назначения. В июне 2018 года машину приняли на снабжение Министерства обороны. Начиная с 2019 года КАЗ планирует начать ее поставки.

Также участникам и гостям форума представили военный кран-манипулятор КМВ-20К. Он создан на базе четырехосного шасси «КамАЗа» и кран-манипуляторной установки КМУ-20К максимальной грузоподъемностью 7,2 тонны и грузовым моментом 24,1 т-м.





© Фото из открытых источников

Машина прибыла на выставку после успешных ходовых испытаний в бронницком 3 ЦНИИ Минобороны. В начале 2019 года планируется принять ее на снабжение.

Четвертым экспонатом КАЗ стала КМУ-30К грузоподъемностью 12,4 тонны и грузовым моментом 31,51 т-м.





© Фото из открытых источников

Как рассказал главный конструктор предприятия, сейчас КАЗ занимается также созданием транспортно-загрузочных машин, использующихся в том числе заряжания боевой техники.

Кроме того, в составе экспозиции Инженерных войск находятся два крана производства Клинцовского завода, уже принятые на снабжение Минобороны. Это изделия КС-45719-7М и КС-55729-7М грузоподъемностью 16 и 32 т соответственно.

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