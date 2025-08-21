Будущее за точностью: на КАЗ запустили новое поколение измерительных машин

© t.me

На Казанском авиационном заводе заработали новые координатно-измерительные машины с точностью до микрона. Оборудование, которое способно измерить любую, самую сложную деталь, уже начали осваивать в Центре механической обработки.

Четыре новые машины готовятся к полноценному внедрению в производство. С их помощью специалисты смогут с ювелирной точностью оценивать геометрию любых поверхностей — от отверстий до цилиндров сложнейшей формы, которые раньше было невозможно проверить обычным инструментом.

© t.me

Пока сотрудники проходят обучение, а инженеры финально дорабатывают программу, которая будет автоматически составлять отчеты по результатам каждого анализа.

— Эта машина состоит из модулей и щупа с рубиновым шариком на конце. После закрепления детали в нужной позиции машина сама определяет необходимый диаметр измерений, рубиновым шариком легко проходит по реберным точкам и в режиме «Онлайн» передает замеры нам на компьютер. Преимущество этого щупа — возможность поворачиваться под любым градусом: 0°, 45°, -45°, -180° и так далее. Благодаря этому мы можем измерить какую угодно деталь. По результатам замеров автоматически создается протокол. В нем показано, какие плоскости соответствуют чертежам и находятся в зеленой зоне, а какие выходят за пределы нормы — в красную зону. Далее этот отчет мы направляем непосредственно на точку изготовления детали, рассказывает инженер-конструктор отдела технического обеспечения производства Равиль Низамов

После этого система сама создает протокол. В нем наглядно видно, какие параметры идеально совпали с чертежом и попали в «зеленую зону», а какие требуют доработки и подсвечиваются красным. Этот отчет сразу отправляют на участок, где деталь изготовили.

Новые КИМ заменят целый парк ручного мерительного инструмента — штангенциркули и микрометры. Это не только ускоряет процесс, но и исключает человеческий фактор, добавляя точности. Машины работают от 28 вольт и используют пневмоцилиндры, что делает их очень экономичными.

Для безупречной работы для них создали особые условия: в цехе поддерживается стабильный микроклимат с температурой не выше 22 градусов. Поэтому детали перед проверкой должны обязательно остыть, рассказали в ОАК.

Погрешность оборудования всего лишь 2-2,5 микрона. По итогам измерений, которые мы уже провели, могу сказать, что новые станки ЧПУ очень точны, при условии, что на них работает обученный специалист, конечно же. С таким оборудованием наши самолеты не только в небе будут летать, но и в космосе, — подытожил Равиль Низамов.