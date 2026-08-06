Поставщик КАМАЗа модернизировал производство аккумуляторных батарей
Курский аккумуляторный завод (КАЗ) модернизировал производство стартерных аккумуляторных батарей для грузовиков. КАЗ является поставщиком таких компонентов для КАМАЗа, «Урала» и других автопроизводителей.
Инвестиции в проект составили 380 млн рублей, из которых 300 млн — льготный заем от федерального Фонда развития промышленности.
КАЗ закупил и установил 16 единиц нового оборудования, среди них полуавтоматическая линия сборки аккумуляторных батарей, система формирования, автомат пайки, смеситель для приготовления пасты
Теперь КАЗ может производить до 1,8 млн АКБ для грузовиков в год (+20% относительно прежнего уровня). Из указанного количества 300 тысяч будут составлять батареи повышенного качества с номинальной емкостью от 50 до 110 А·ч.
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