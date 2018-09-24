Новости дорожного хозяйства

В Саратовском районе полностью отремонтирована дорога Саратов-Дубки-Новая Липовка.

Дорога Саратов — Дубки — Новая Липовка была отремонтирована поэтапно. В 2017 году автотрасса попала в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», приведён в порядок 5,8 км от Саратова до пос. Дубки. В этом году ремонт трассы завершён — дорожники провели капремонт 6,5 км дороги от пос. Дубки до д. Новая Липовка. Этот участок был построен более 30 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировался, его износ достиг 90%.

В Прикамье сдан участок дороги между Курашимом и Платошино

На дороге «Пермь — Екатеринбург» — Курашим (участок между Курашимом и Платошино) подрядчик завершил работы по фрезерованию старого слоя асфальта, обустройству выравнивающего слоя, укладке нового покрытия. В ходе ремонта участка длиной 2км заменен асфальт общей площадью более 12 тыс. кв. м. На объекте установлены новые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, проведен ремонт водоотводных канав.

В Чебоксарской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» работы завершены на 43 объектах

В г. Чебоксары работы завершены на 17 объектах. На 12 объектах работы ведутся, автомобильные дороги приводятся в нормативное состояние. Если сегодня проехать по автомобильным дорогам столицы, то можно увидеть разные этапы работ: демонтаж бортовых камней, подготовку основания под бордюры, монтаж бордюров, фрезерование дорожного покрытия, укладку нижнего слоя асфальтобетона, асфальтирование. Параллельно ведется восстановление тротуаров, ведется поднятие люков. Дорожные рабочие задействованы на крупных магистралях с большим автомобильным потоком по ул. Энтузиастов, пр. Тракторостроителей, ул. М. Павлова. Работы ведутся в исторической части г. Чебоксары по ул. Константина Иванова, ул. Зои Яковлевой.

В августе — сентябре согласно заключенным контрактам в г. Чебоксары будут отремонтированы дороги на улицах Афанасьева, Эльменя, Грасиса, Соколова, на улице Фучика запланировано обустройство заездного кармана.

В г. Новочебоксарске работы завершены на 10 объектах. Работы продолжаются на Речном бульваре и мосту по ул. Советской. Мост — ровесник города, он соединяет центр города с заводами «Химпром» и «Хевел».

В Чебоксарском районе из 20 запланированных объектов работы завершены на 16 объектах. На 4 автомобильных дорогах продолжаются работы: «Чебоксары — Сурское — Ишлеи — Корак-Чурачики», «Типнеры — Челкасы — Почтовое км 0+000 — км 7+200», «Лапсары — Мокшино», по ул. Полевая в д. Сятракасы. На сегодня ремонт ведется на одном из крупных объектов Лапсары — Мокшино. Подрядчик согласно контракту должен отремонтировать 5,7 км дорожного полотна. Дорога проходит через населенный пункт, в котором расположены школа, магазин, детский сад. Дорожные рабочие выполняют работы по досыпке и укреплению обочин.

В Моргаушском районе работы ведутся на 4 объектах.

Еще на двух дорогах региональной сети автомобильных дорог ведутся дорожные работы

На дорогах Астраханской области, Дагестана, Чечни и Калмыкии установили свыше 20 информационных табло





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Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Каспий» завершило установку 24 комплексных постов дорожного контроля метеоусловий, 20 табло погодных условий, шести табло переменной информации и шести приборов учета интенсивности дорожного движения на федеральных трассах Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала, Р-22 «Каспий», Р-217 «Кавказ», А-167 Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды, Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь. Стоит отметить, что табло погодных условий и переменной информации появились на подведомственной сети автодорог впервые.

В Иркутской области привели в нормативное состояние 38 км трассы Р-255 «Сибирь»

В Нижнеудинском (с 1367 по 1371 км), Тулунском (с 1485 по 1496 км) и Куйтунском (с 1560 по 1563 км) районах выполнено фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя и тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси.

В ходе ремонта на двух участках трассы в Заларинском (с 1653 по 1663 км) и Черемховском (с 1731 по 1738 км) районах дорожники восстановили сцепные свойства и ровность покрытия с помощью шероховатой поверхностной обработки.

Выполненные работы позволят продлить межремонтный срок службы полотна и транспортно-эксплуатационные характеристики дороги, что повысит безопасность движения и комфортность проезда. Общая протяженность обновленных таким образом участков составила 38 км.

В Татарстане отремонтировали более 33 км федеральной автодороги Р-239

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» отчиталось о выполнении работ сразу на нескольких участках федеральной трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан

В Бурятии досрочно сдан в эксплуатацию пятикилометровый участок трассы А-340





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Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» ввело в эксплуатацию после капитального ремонта 5-километровый участок федеральной автодороги А-340 Улан-Удэ — Кяхта — граница с Монголией (км 30 — км 35) в Иволгинском районе Республики Бурятия.

Свыше 75 километров федеральных дорог отремонтировали в Московской и Владимирской областях

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» ввело в эксплуатацию 76 километров федеральных трасс после проведения ремонта и обновления верхнего слоя дорожного покрытия.

Комплекс ремонтных работ был выполнен на участке с 65-го по 73-й км трассы А-104 Москва — Дмитров — Дубна в Подмосковье, а также на отрезке с 32-го по 40-й км дороги А-108 «Московское большое кольцо» между Ярославским и Горьковским шоссе во Владимирской области. Он включал восстановление верхнего слоя покрытия дорог, а также пересечений и примыканий, укрепление обочин и нанесение разметки. На участке трассы А-108 также отремонтировали площадку для стоянки автотранспорта.

Еще на пяти отрезках федеральных дорог Подмосковья были выполнены работы по устройству защитных слоев износа. Речь идет об участке с 38-го по 48-й км магистрали М-9 «Балтия», с 0-го по 12-й км трассы А-106 Рублево-Успенское шоссе, а также трех отрезках дороги А-107 «Московское малое кольцо»: км 0 — км 9 между Калужским и Киевским шоссе, км 28 — км 33 между Рязанским и Каширским шоссе и км 0 — км 24 между Ленинградским и Дмитровским шоссе. Также дорожники укрепили обочины и нанесли разметку.

Протяженность освещенных участков федеральных трасс в Иркутской области увеличилась на 6,5 км

Работы велись на двух участках автомобильной дороги А-331 «Вилюй» и участке трассы Р-255 «Сибирь» в пределах населенных пунктов Гуран, Целинные земли и Булюшкина, сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Для освещения участков дорог установлено более 250 металлических опор освещения, защищенных антикоррозийным покрытием. Новые линии электроосвещения, общая протяженность которых составила 6,5 км, оборудованы интеллектуальной системой технического учета электроэнергии, которая позволит контролировать мощность освещения по мере необходимости — включать и выключать его удаленно в режиме реального времени.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!