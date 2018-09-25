В Карачаево-Черкесии на трассе А-155 досрочно отремонтирован мост через реку Теберда

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» на 1,5 месяца раньше срока ввело в эксплуатацию после ремонта мост через реку Теберда, расположенного на 96-м км трассы А-155 Черкесск-Домбай.

Чтобы привести 76-метровое искусственное сооружение в нормативное состояние, специалистам понадобилось менее полугода. В ходе работ они обновили опоры и пролетные строения моста, смонтировали деформационные швы, выполнили гидроизоляцию. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на объекте заменили сборные тротуарные блоки и металлическое барьерное ограждение, дополнительно смонтировав еще и перильное.

Мост через Теберду имеет большое значение не только для трассы А-155, но и для республики в целом. Объект расположен в непосредственной близости к популярному горнолыжному курорту «Домбай», безопасный и комфортный проезд к которому важен и для развития туристического потенциала территории.

Всего в 2018 году в границах Республике Карачаево-Черкесия ФКУ Упрдор «Кавказ» приведет в нормативное состояние два моста (работы на мосту через Муруджу близятся к завершению) и одну 30-метровую водопропускную трубу на 31-м км подъезда к Черкесску.